Estado de carreteras en Bolivia: estos son los tramos con restricciones y cierres

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen varios sectores de la Red Vial Fundamental con problemas de transitabilidad, debido a inundaciones, trabajos de mantenimiento, desvíos y bloqueos sociales.

En Santa Cruz se reportan algunos de los puntos más complicados. Uno de los tramos declarados no transitables está en el sector de La Angostura, en Samaipata.

También se encuentra cerrado el tramo entre Comarapa, San Lorenzo y Salinas, debido a la inundación registrada en el puente San Miguelito.

En La Paz hay restricciones en los tramos Florida - Santa Rosa y Santa Rosa - Puente Villa, donde se recomienda circular con precaución.

En Cochabamba, la restricción se mantiene en Llavini Bombeo y en la carretera Cochabamba - Santa Cruz, específicamente en el sector de las Siete Curvas, por trabajos de mantenimiento.

Mientras tanto, en Pando, el sector de El Sena permanece transitable con desvíos debido a obras de construcción. La misma situación se reporta en el kilómetro 185, en La Floresta.

En Tarija, la ruta Entre Ríos - Tacuarandi también opera con desvíos habilitados. Sin embargo, el departamento concentra varios puntos de bloqueo.

Según el reporte, hay tramos no transitables por medidas de presión en Villa Montes, Bermejo, Caraparí - Campo Pajoso y Rancho Norte.

La ABC recomendó a transportistas y viajeros consultar de forma permanente el estado de las carreteras antes de salir, con el fin de evitar contratiempos y buscar rutas alternas en los sectores afectados.

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