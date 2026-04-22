Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico permitió descubrir una pista clandestina y una avioneta presuntamente utilizada para el transporte de droga en el TIPNIS.

La intervención se realizó en inmediaciones de la comunidad minera Llallagua, en el municipio de Villa Tunari, donde los efectivos antidroga identificaron una pista clandestina en funcionamiento.

Durante el operativo fueron aprehendidos dos ciudadanos extranjeros, uno de nacionalidad brasileña y otro colombiana.

Además, se secuestraron 17 bolsas de yute que contenían 500 paquetes de clorhidrato de cocaína, equivalentes a unos 540 kilogramos de droga.

Hallan pista clandestina y 540 kilos de droga en el Tipnis. Foto: Ernesto Justiniano

Hallan pista clandestina y 540 kilos de droga en el Tipnis. Foto: Ernesto Justiniano

También se incautó una avioneta, cuatro bidones con combustible AVGAS, dos motocicletas, una vagoneta, dos armas de fuego, dos teléfonos celulares y una bolsa con una sustancia de color dorado que será sometida a análisis.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, publicó un video del operativo y aseguró que la intervención permitió desarticular una ruta utilizada por organizaciones vinculadas al narcotráfico.

“Este video muestra algo más que un operativo. Muestra una pista clandestina funcionando, una aeronave lista para salir con droga y el momento en que esa operación queda interrumpida”, señaló.

La autoridad remarcó que la pista fue destruida y que la avioneta fue trasladada hasta Santa Cruz bajo custodia.

“Lo que antes era un punto de salida, hoy es un punto identificado. El mensaje es claro: no van a operar como antes”, afirmó.

El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.

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