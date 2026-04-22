¿Faltaste a votar? Así puedes evitar restricciones y multas en Santa Cruz

Los ciudadanos que no participaron en la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026 tienen un plazo de 30 días para tramitar su certificado de exención y evitar sanciones económicas o restricciones administrativas.

El recordatorio fue emitido por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, que habilitó este procedimiento para quienes no pudieron acudir a las urnas por causas justificadas.

El certificado de impedimento de sufragio es importante porque evita multas y también restricciones posteriores, como dificultades para realizar trámites bancarios.

El trámite es gratuito y puede realizarse en las oficinas del TED Santa Cruz, ubicadas en la calle Andrés Ibáñez Nº 150, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 16:30.

Entre las personas que pueden acceder al certificado se encuentran quienes estuvieron hospitalizados, presentaron problemas de salud, se encontraban de viaje, fuera de su lugar de votación, privadas de libertad o atravesaron situaciones imprevistas debidamente justificadas.

Para obtener el documento, el ciudadano debe presentar su cédula de identidad vigente y, de ser posible, respaldar la razón de su ausencia con documentos como certificados médicos, pasajes u otros justificativos.

Quienes no regularicen su situación dentro del plazo establecido deberán pagar una multa de 660 bolivianos para poder levantar las restricciones y obtener el certificado correspondiente.

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