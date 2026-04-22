Ruta antigua Santa Cruz–Cochabamba, bloqueada: transportistas exigen mantenimiento vial

La conexión entre Santa Cruz de la Sierra y los Valles cruceños continúa interrumpida y ahora bajo un bloqueo indefinido instalado por transportistas a la altura del municipio de Samaipata, intensificando el conflicto por el deterioro de la carretera.

La medida, que inicialmente surgió como una protesta por el mal estado de la ruta antigua hacia Cochabamba, se ha radicalizado debido a la falta de respuestas concretas de las autoridades.

Los conductores denuncian que las lluvias de las últimas semanas provocaron deslizamientos y agravaron el deterioro de la vía, impidiendo una circulación segura y regular.

El bloqueo afecta directamente a poblaciones como Mairana y otras localidades de los Valles, además de cortar una ruta estratégica para el transporte de pasajeros y productos agrícolas hacia la capital cruceña.

A esta protesta se ha sumado el sector de mototaxistas, que plantea nuevas exigencias. Entre sus demandas, solicitan el resarcimiento del 100% de los gastos por la reparación de sus motocicletas, argumentando que han sido afectadas por la baja calidad de la gasolina.

Asimismo, piden la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, para instalar un diálogo directo que permita atender sus reclamos.

Por su parte, la Administradora Boliviana de Carreteras confirmó que persisten los puntos de bloqueo en el tramo La Angostura–Comarapa, incluyendo sectores cercanos a Samaipata y Castilla, lo que mantiene restringida la circulación en esta importante vía interdepartamental.

El corte de ruta no solo afecta el transporte de pasajeros, sino también el traslado de productos agrícolas, generando preocupación en sectores productivos y comerciales que dependen de esta conexión.

Hasta el momento, los movilizados mantienen la medida de presión a la espera de una respuesta concreta de las autoridades.

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