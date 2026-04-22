Oruro: mujer en gestación es aprehendida con cocaína y tusi en un bus

Una mujer en estado de gestación fue aprehendida por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, tras ser encontrada transportando aproximadamente 10 kilos de cocaína y tusi durante un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El fiscal de materia José Luis Huarachi informó que el operativo se realizó en la ruta hacia el puente de Caihuasi, donde efectivos de la Felcn ejecutaban controles como parte de acciones de interdicción al narcotráfico.

El hallazgo se produjo cuando los agentes interceptaron un bus de la empresa Bus Coral. Durante la revisión de pasajeros, en el asiento 51, se identificó a la persona investigada, quien llevaba una mochila de lona negra.

En el interior del equipaje se encontraron nueve paquetes con una sustancia con características de cocaína, en forma de ladrillo, además de dos paquetes de una sustancia conocida como “tusi”, de color rosado. El peso total de lo incautado es de aproximadamente 10 kilos.

La mujer fue aprehendida en flagrancia y trasladada a dependencias de la Felcn, donde se le garantizó el respeto a sus derechos constitucionales. Posteriormente, se realizó la cuantificación oficial de las sustancias decomisadas.

El caso se encuentra en etapa de investigación y toma de declaración informativa. Debido a la flagrancia del delito, se prevé la imputación formal y su remisión a un centro penitenciario, a la espera de la determinación de la autoridad judicial.

Según el informe policial, la pasajera habría abordado el bus en el municipio de Quillacollo.

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