Con la nueva aplicación, las madres podrán generar un ticket digital desde sus hogares y elegir el día y la hora en la que desean acudir al punto de distribución.

De esta manera, las beneficiarias llegarán directamente al lugar de entrega en el horario seleccionado y podrán recoger sus productos en pocos minutos.

Según Morris, el proceso no debería tomar más de cinco minutos, permitiendo a las madres organizar mejor su tiempo y evitar esperas innecesarias.

La autoridad destacó que este cambio no solo representa una mejora tecnológica, sino también una medida orientada al bienestar, la comodidad y el respeto por el tiempo de las madres gestantes y de aquellas que asisten con sus hijos.

La implementación de esta aplicación forma parte del proceso de modernización impulsado por el subsidio, junto con la nueva lista de productos saludables y la renovación de su imagen institucional.

Aunque reconoció que todavía existen aspectos por ajustar en el sistema, Morris aseguró que el objetivo es consolidar una atención más eficiente, moderna y enfocada en la salud, la nutrición y el bienestar de las madres y sus bebés.

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