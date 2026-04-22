Servicio militar voluntario: conoce cómo inscribirte y qué requisitos debes cumplir

El Ministerio de Defensa lanzó una nueva convocatoria para el servicio militar voluntario en unidades SAR de la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada, una alternativa pensada para jóvenes que estudian o trabajan y no pueden asistir de manera permanente a un cuartel.

La principal novedad de este programa es que los voluntarios podrán realizar la instrucción únicamente los días sábados durante dos años, lo que permite compatibilizar el servicio con actividades académicas o laborales.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 30 años, quienes al finalizar el proceso podrán obtener su libreta militar y capacitación técnica en tareas de rescate y atención de emergencias.

El director general de Territorialidad del Ministerio de Defensa, Johony Yucra, informó que existen más de 1.600 cupos disponibles a nivel nacional.

Las plazas estarán distribuidas en 20 unidades de la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana, ubicadas en regiones como La Paz, Puerto Suárez, Villa Montes y Riberalta.

Durante la formación, los participantes recibirán instrucción en rescate en alta montaña, salvamento en ríos, atención de incendios y operaciones de emergencia, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante accidentes y desastres.

Para postular, los interesados deben presentar fotocopia de carnet de identidad, certificado de nacimiento original, grupo sanguíneo, evaluación médica y seguro de salud.

Las inscripciones comenzarán el 27 de abril y se extenderán hasta el 30 de mayo de 2026, por lo que las autoridades recomiendan a los jóvenes reunir con anticipación toda la documentación necesaria.

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