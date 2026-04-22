Conozca qué cambia en el Presupuesto General del Estado 2026 tras su reformulación

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció cambios importantes en el Presupuesto General del Estado 2026, con el objetivo de corregir irregularidades, reducir el déficit fiscal y fortalecer la inversión social.

El ministro José Gabriel Espinoza Yáñez explicó que, tras una revisión del presupuesto heredado, se identificaron ingresos inflados por 15.000 millones de bolivianos, gastos subdeclarados por 8.000 millones y proyectos de inversión por 4.800 millones que no podrían ejecutarse.

Uno de los principales cambios será la reducción del déficit fiscal. Según el Gobierno, el presupuesto reformulado plantea un déficit equivalente al 9% del PIB, frente al 15% que podría haberse registrado sin las correcciones.

Otra modificación importante es la revisión de ingresos y gastos. El Ejecutivo anunció que se eliminarán ingresos considerados irreales, se ajustarán gastos omitidos y se retirarán proyectos de inversión que no tengan viabilidad técnica o legal.

Además, el nuevo presupuesto contempla una mayor inversión social. Se prevé destinar más de 1.000 millones de bolivianos adicionales a salud y educación.

Con estos recursos, se proyecta la creación de 3.000 nuevos ítems en educación, 2.400 en salud y 1.500 en seguridad.

El Gobierno también informó sobre un recorte de 4.100 millones de bolivianos en gastos corrientes del nivel central, principalmente en viáticos, pasajes y publicidad.

Estos recursos serán redirigidos a programas sociales y áreas prioritarias.

Otro de los cambios anunciados apunta a dar mayor autonomía a alcaldías y gobernaciones. El nuevo esquema permitirá acelerar transferencias presupuestarias y reducir los tiempos de aprobación, que en algunos casos pasarán de 15 días a ejecución inmediata.

Además, la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas tendrá un plazo de 90 días para revisar la situación de las empresas estatales y evaluar cuáles son sostenibles y cuáles podrían cerrarse.

“Esta es una herramienta de transparencia que nos permite partir de una base cierta y hacer una asignación responsable de los recursos de todos los bolivianos”, afirmó Espinoza.

El proyecto reformulado será enviado a la Asamblea Legislativa, donde deberá ser debatido y aprobado.

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