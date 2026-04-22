La Paz: millonario robo deja dos aprehendidas y revela uso de redes para captar víctimas

Las investigaciones por el millonario robo registrado en la zona sur avanzan y ya dejan dos personas aprehendidas, presuntamente vinculadas como intermediarias en el atraco donde la víctima fue despojada de más de 2 millones de bolivianos.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jorge Sologuren, informó que ambos implicados serán puestos ante un juez cautelar en las próximas horas.

“Tenemos dos personas aprehendidas (…) una dedicada a la ingeniería, especialista en oro, y otra que es joyera y se dedica a la comercialización”, detalló.

Según las investigaciones, estas personas habrían facilitado el contacto entre la víctima y los autores materiales del hecho.

“Habrían sido las intermediarias que han tenido relación con las personas que sustrajeron el dinero”, explicó la autoridad.

El caso revela un modus operandi cada vez más frecuente: la captación de víctimas a través de redes sociales.

“La captación ha sido a partir de publicaciones en Marketplace, con ofertas atractivas que generan contacto con personas que manejan dinero o están en el rubro del oro”, señaló.

A partir de ese primer contacto, los delincuentes coordinaban encuentros para concretar supuestas transacciones, que finalmente derivaban en robos o emboscadas.

Las víctimas señalaron que al menos cinco personas participaron directamente en el atraco, por lo que la Policía continúa con operativos para dar con el resto de los implicados.

Además, no se descarta la participación de ciudadanos extranjeros.

Las pesquisas también se ampliaron al entorno del lugar donde ocurrió el hecho. Propietarios del inmueble, vecinos y registros de cámaras de seguridad están siendo analizados para reconstruir lo sucedido.

En ese contexto, la Policía pidió mayor colaboración de la ciudadanía.

“Hay cámaras que pueden ayudar a esclarecer el caso, pero a veces se retrasa el acceso a las imágenes, lo que dificulta la investigación”, advirtió.

El caso continúa en etapa investigativa, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los autores materiales y alertan a la población sobre los riesgos de concretar transacciones económicas con desconocidos a través de redes sociales.

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