Cuidado: portal falso usa imagen de ASFI para engañar a la población

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero alertó sobre la circulación de un sitio web fraudulento denominado “asfi-renta”, que utiliza de manera ilegal su nombre e imagen institucional para engañar a la población.

Según la entidad, la página emplea logotipos, fotografías de autoridades y elementos visuales oficiales con el objetivo de aparentar legitimidad y persuadir a las personas para realizar supuestas inversiones.

El portal es difundido mediante anuncios pagados en redes sociales, una estrategia que busca generar confianza y atraer potenciales víctimas.

De acuerdo con el análisis técnico realizado por la ASFI, el sitio forma parte de un esquema de ciberdelincuencia que utiliza contenidos generados con inteligencia artificial, como videos manipulados y clonación de voz.

Además, incorpora lenguaje técnico financiero y referencias a supuestas oportunidades de inversión para reforzar el engaño.

La entidad también identificó características propias de estructuras piramidales, basadas en promesas de “ganancias rápidas”, un mecanismo que suele terminar en pérdidas económicas para quienes ingresan al esquema.

La ASFI aclaró que no tiene ninguna relación con esta plataforma ni con esquemas de inversión directa o administración de capitales privados.

Por ello, recomendó a la población verificar siempre si una entidad cuenta con autorización y licencia de funcionamiento antes de entregar dinero o datos personales.

Las consultas pueden realizarse a través del portal oficial de la ASFI o mediante la línea gratuita 800 10 3103.

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