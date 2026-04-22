La nueva generación: Villegas apuesta por juveniles desde la Sub-13

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, destacó que uno de los pilares de su gestión es el recambio generacional, con un trabajo sostenido desde categorías menores hasta el plantel mayor.

El estratega explicó que actualmente se viene trabajando con futbolistas desde los 13 años en distintos puntos del país, con el objetivo de formar una base sólida que permita competir a nivel internacional en los próximos años.

Proceso desde las bases

Villegas detalló que la estructura incluye selecciones juveniles como la Sub-15 y Sub-17, que ya vienen acumulando experiencia en torneos internacionales.

“Estamos trabajando con chicos de 13 y 14 años en todos los departamentos, pensando en el futuro de la selección”, señaló.

Además, resaltó que este proceso ya comienza a mostrar resultados, como la clasificación al Mundial Sub-17 y el crecimiento competitivo frente a selecciones como Argentina y Brasil.

Juventud con proyección

El técnico remarcó que la apuesta por jugadores jóvenes no es improvisada, sino parte de una planificación que busca consolidar un estilo de juego y una identidad en todas las categorías.

“Queremos una misma línea de trabajo desde las menores hasta la mayor”, afirmó.

En ese sentido, destacó que varios futbolistas han evolucionado en los últimos años, ganando experiencia y mejorando su rendimiento, lo que incluso ha generado mayor interés internacional por jugadores bolivianos.

Objetivo a largo plazo

Villegas reiteró que el proyecto apunta a largo plazo, con la mirada puesta en futuras competiciones internacionales.

“El próximo Mundial debemos pelearlo con muchas más posibilidades”, aseguró.

El DT también advirtió que para consolidar este proceso será clave mantener la continuidad y evitar interrupciones, una situación que históricamente ha afectado al fútbol boliviano.

Con este enfoque, la selección nacional apuesta a una renovación progresiva, con jóvenes talentos como base para cambiar la imagen del fútbol boliviano a nivel internacional.

Mira la programación en Red Uno Play