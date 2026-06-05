El argentino Leo Messi, delantero del Inter Miami, lidera el primer once de la MLS seleccionado para el All-Star de 2026, que se disputará el 29 de julio en Charlotte (Estados Unidos).

Messi integra un once en el que también figuran el surcoreano Heung Min Son y el hondureño Andy Najar, según informó la MLS en un comunicado.

En la lista de delanteros se encuentra el belga Hugo Cuypers, del Chicago Fire, que es máximo artillero de la liga estadounidense con trece goles.

El MLS All-Star Game 2026 se enfrentará a los All-Star de la MLS contra un equipo de estrellas de la principal liga de fútbol de México, la LIGA MX, el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium del Charlotte FC.

El exfutbolista del Barcelona y del PSG se encuentra actualmente concentrado con la selección de Argentina para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio y en el que la Albiceleste defenderá la corona conquistada cuatro años atrás en Catar 2022.

Esta es la lista de jugadores seleccionados:

. Portero: Brian Schwake (Nashville SC).

. Defensas: Anthony Markanich (Minnesota United FC), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC) Tim Ream (Charlotte FC), Andy Najar (Nashville SC).

. Centrocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC).

. Delanteros: Hugo Cuypers (Chicago Fire FC), Son Heung-Min (LAFC) y Leo Messi (Inter Miami CF). EFE

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