"No era el momento": El mundo del fútbol lamenta el retiro de Marcelo Martins

La decisión de Marcelo Martins de retirarse definitivamente del fútbol profesional dejó un sentimiento de tristeza entre aficionados, compañeros y entrenadores. Uno de los que se refirió al tema fue el director técnico de Oriente Petrolero, Robinson Do Santos, quien reconoció que la noticia tomó por sorpresa al entorno refinero.

"El tema nos agarró de sorpresa porque nadie esperaba el retiro de Marcelo. Sabemos la importancia que tuvo su retorno a Oriente", manifestó el estratega brasileño al recordar la vuelta del máximo goleador histórico de la selección boliviana al club de sus amores.

Do Santos destacó que el gran objetivo de Martins era ayudar a Bolivia a clasificar a una Copa del Mundo, una meta que finalmente no pudo concretarse. Aun así, consideró que su presencia representó un valor agregado para el campeonato nacional y para Oriente Petrolero. También recordó que no fue sencillo concretar su regreso, debido al largo tiempo que el delantero estuvo sin actividad profesional.

"Costó mucho para su retorno porque tuvo mucho tiempo sin jugar, fuera de ritmo y fuera de peso. Pero como siempre caracterizó a Marcelo, la voluntad, las ganas y la disciplina hicieron que rápidamente se pusiera bien físicamente", señaló el entrenador.

El técnico resaltó además el aporte futbolístico y humano del atacante durante su última etapa en el club. Según explicó, Martins se convirtió nuevamente en un referente dentro del plantel y llegó a ser uno de los goleadores del equipo antes de anunciar su despedida definitiva.

"Su sueño era volver a jugar en Oriente Petrolero y lo hizo bien, volvió bien", afirmó.

Finalmente, Do Santos admitió que, como amante del fútbol, le hubiera gustado seguir viendo a Martins dentro de las canchas.

"Para nosotros no era el momento para que se retire. Queríamos disfrutar más de su fútbol. Llevaba mucha gente a la cancha, pero también tiene sus propios negocios y asuntos personales que le demandan tiempo. La pérdida la sentimos mucho nosotros", concluyó.

Con su retiro, Marcelo Martins cierra una de las carreras más importantes en la historia del fútbol boliviano, dejando un legado marcado por sus goles, liderazgo y su inolvidable paso por la selección nacional y Oriente Petrolero.

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