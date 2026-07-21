¿Por qué Cucurella nunca se corta el cabello? La historia comenzó con su madre

Su cabello largo, rizado y voluminoso es una de las imágenes más particulares del fútbol internacional. Sin embargo, detrás de ese estilo no existe una extravagante apuesta ni una estrategia para llamar la atención: todo comenzó durante su infancia y por una razón muy práctica relacionada con su madre.

Cuando Cucurella todavía jugaba en las categorías infantiles, Patricia Saseta le propuso dejarse crecer el pelo para distinguirlo con facilidad desde las gradas. Mientras otros padres tenían dificultades para localizar a sus hijos en el campo, ella solo necesitaba buscar la inconfundible melena de Marc.

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De una solución familiar a una identidad mundial

Lo que comenzó como una manera sencilla de reconocerlo terminó convirtiéndose en parte inseparable de su personalidad.

El propio futbolista explicó que lleva el cabello de esa manera desde pequeño y que, cuando empezó a competir en campos más grandes, su pelo permitía que todos supieran rápidamente dónde estaba.

“La gente que veía el pelo ya sabía que era yo. Ahora es parte de mí; si me lo cambiase, creo que perdería esa esencia”, contó Cucurella en una entrevista.

Por eso, más que una promesa formal a su madre, su melena representa un recuerdo familiar que decidió conservar hasta convertirlo en una marca personal.

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La cabellera más reconocible de España

Con el paso de los años, aquel estilo dejó de ser únicamente una característica física. Los aficionados comenzaron a usar pelucas rizadas en las gradas y su cabello apareció en cánticos, memes y campañas publicitarias.

Su pareja, Claudia Rodríguez, también ha asegurado que la melena forma parte de su personalidad y que, pese a las constantes bromas y pedidos para que se la corte, a ella le encanta su imagen.

Cucurella incluso la ha utilizado para celebrar sus triunfos. Después de conquistar la Eurocopa 2024 con España, cumplió una promesa y se tiñó el cabello de rojo.

Una nueva etapa en el Real Madrid

A sus 27 años, el lateral vive uno de los momentos más importantes de su carrera. El Real Madrid confirmó oficialmente su fichaje procedente del Chelsea y anunció un contrato por seis temporadas, hasta junio de 2032.

Su llegada al club blanco se produjo después de una etapa en Inglaterra en la que conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes con el Chelsea, además de consolidarse como una pieza importante de la selección española.

Ahora inicia un nuevo desafío en Madrid, pero sin abandonar el elemento que lo acompaña desde sus primeros partidos: aquella melena que nació para que su madre pudiera localizarlo desde la tribuna.

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Una seña que no piensa abandonar

Compañeros, rivales y entrenadores han bromeado repetidamente con el cabello de Cucurella. Incluso ha sufrido tirones durante algunos partidos, pero el futbolista ha dejado claro que no tiene intención de modificar radicalmente su imagen.

No es únicamente pelo largo. Es infancia, familia, autenticidad y una manera de diferenciarse dentro y fuera del campo.

Lo que comenzó como una solución maternal terminó siendo una de las señas de identidad más reconocibles del fútbol mundial.

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