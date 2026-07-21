¿Subió otra vez? Así cotiza el dólar en el mercado paralelo este martes

El precio del dólar en el mercado paralelo volvió a marcar una diferencia con el tipo de cambio oficial y este martes superó la barrera de los Bs 11, reflejando la persistente presión sobre la divisa estadounidense desde la entrada en vigencia del régimen de tipo de cambio flexible.

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este 21 de julio un tipo de cambio oficial de Bs 10,90, sin variación respecto a la jornada anterior. Sin embargo, en el mercado paralelo, el portal dolarboliviahoy.com reportó una cotización de Bs 11,20 para la compra y Bs 11,11 para la venta, por encima de los valores registrados el día previo, cuando se ubicaban en Bs 10,78 y Bs 10,76, respectivamente.

La diferencia entre ambas cotizaciones continúa generando preocupación entre los bolivianos, debido a que el precio del dólar en el mercado informal ha mantenido una tendencia ascendente desde que el Gobierno y el BCB implementaron el régimen de tipo de cambio flexible. Este incremento alimenta la incertidumbre de consumidores, comerciantes e importadores, quienes utilizan el valor del mercado paralelo como referencia para diversas transacciones.

Esta continua fluctuación del dólar se debe a la falta de divisas y su falta de circulación en el país para generar movimientos transaccionales o para el resguardo del ahorro de muchas personas.

Aunque las cotizaciones del mercado paralelo no forman parte del sistema financiero regulado, continúan siendo un indicador seguido por distintos actores económicos, mientras el Banco Central actualiza diariamente el tipo de cambio oficial bajo el nuevo esquema cambiario.

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