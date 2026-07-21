Emprendedores producen diésel y gasolina a partir de residuos en Santa Cruz

Ante la escasez de combustibles, un grupo de emprendedores en Santa Cruz desarrolla una alternativa basada en la economía circular.

A través de un proceso de pirólisis, una planta instalada en la zona de la Virgen de Luján, convierte residuos como plásticos, llantas y aceite usado de motor en diésel y gasolina sintética.

Los responsables del proyecto explicaron que el reactor procesa hasta 500 kilogramos de residuos por ciclo y puede producir entre 300 y 350 litros diarios de combustible, con un rendimiento aproximado del 70% de diésel y 30% de gasolina.

"El proyecto es pirólisis y sacamos combustible de altísima calidad a partir de llantas viejas, aceite sucio de motor, plástico y demás desechos", explicó uno de los impulsores. Añadió que el combustible obtenido alcanza "55 de cetano en diésel y 100 de octanaje en gasolina".

La planta fue instalada hace ocho años con una inversión cercana a los 25.000 dólares, aunque sus impulsores aseguran que la demanda ha crecido debido a la escasez de combustibles en el país.

El proceso de producción tarda entre cuatro y seis horas y, según los desarrolladores, permite reducir entre un 92% y un 95% la contaminación en comparación con otros métodos de disposición de residuos.

"Con este tipo de tecnología nos podemos comer toda esa basura y limpiar los vertederos dándole valor agregado. En Santa Cruz podríamos generar medio millón de litros por día utilizando los residuos del municipio", sostuvo el impulsor del proyecto.

De concretarse esta iniciativa, los responsables estiman que una planta industrial podría generar alrededor de 1.500 empleos directos y contribuir tanto al abastecimiento de combustible como a la reducción del impacto ambiental provocado por los residuos sólidos.

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