San Julián impulsa proyecto para producir combustible con residuos plásticos

El municipio de San Julián proyecta convertirse en el primero del país en producir combustible sintético a partir de residuos plásticos mediante un sistema de pirólisis. La iniciativa busca reducir el gasto en diésel para la maquinaria municipal y, al mismo tiempo, dar una solución al tratamiento de la basura.

El alcalde Carlos Vaca explicó que el proyecto surge en el marco de la Ley Marco de Autonomías, que permite a los gobiernos municipales buscar fuentes propias de energía para su consumo.

"Estamos buscando una forma de generar nuestra propia energía porque el diésel está subiendo mucho y el presupuesto destinado a combustible es muy elevado", señaló la autoridad.

La propuesta consiste en procesar neumáticos, bolsas, botellas y otros materiales derivados del petróleo en un reactor de pirólisis, donde mediante un proceso de combustión controlada y destilación se obtienen combustibles sintéticos como gasolina, diésel, queroseno y gas.

"Reciclamos la basura, la convertimos en combustible y además reducimos el volumen de residuos que llegan al botadero municipal", explicó Vaca.

Según el alcalde, los técnicos que presentaron el proyecto aseguran que la gasolina obtenida tendría un alto octanaje y estaría lista para ser utilizada en vehículos tras el proceso de destilación.

Actualmente, el municipio se encuentra adecuando el terreno donde se instalaría la planta y gestionando las licencias ambientales y autorizaciones necesarias para no incumplir la normativa vigente.

"Primero hay que obtener todos los permisos y realizar el estudio ambiental. No queremos infringir ninguna ley", remarcó.

Si el proceso administrativo avanza según lo previsto, la Alcaldía estima que la planta podría comenzar a operar entre octubre y mediados de noviembre de este año, con una producción aproximada de 2.000 litros diarios de combustible sintético.

Vaca aclaró que, de acuerdo con la normativa actual, el combustible no será comercializado al público, sino que será utilizado exclusivamente para abastecer la maquinaria del municipio.

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