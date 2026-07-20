¿Lloverá o seguirá el frío? Así estará el clima este lunes en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 20 de julio una jornada con cielos despejados y bajas temperaturas en el occidente, mientras que en el oriente del país se prevén lluvias y un ambiente cálido.

Occidente

En el occidente boliviano predominarán los cielos despejados y el frío característico de la temporada invernal.

La Paz: mínima de 5°C y máxima de 21°C , con cielos despejados.

El Alto: temperaturas entre -2°C y 16°C .

Oruro: mínima de -3°C y máxima de 20°C , sin probabilidad de lluvias.

Potosí: entre -2°C y 20°C, con cielos poco nubosos.

Valles

Los valles tendrán una jornada estable, con poca nubosidad y temperaturas agradables.

Cochabamba: entre 7°C y 31°C , sin lluvias.

Sucre: mínima de 7°C y máxima de 25°C .

Tarija: temperaturas entre 16°C y 32°C, con cielos despejados.

Oriente

En el oriente se mantendrán las temperaturas elevadas y, en algunos sectores, habrá precipitaciones.

Santa Cruz: lluvias y temperaturas entre 24°C y 31°C .

Trinidad: cielos nubosos, con mínima de 23°C y máxima de 34°C .

Cobija: nubosidad durante la jornada y temperaturas entre 23°C y 35°C.

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