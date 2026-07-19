¡Amor con sabor a cumbia! Wilson Morales y Paola Andrea celebran una boda de ensueño

El mundo de la movida tropical y la cumbia popular boliviana se vistió de gala el pasado viernes 17 de julio con la celebración de lo que ya se califica unánimemente como "La Boda del Año 2026". Wilson Morales, el reconocido cantante, empresario y director de las exitosas agrupaciones musicales Sabor Sabor e Histeria, contrajo matrimonio por la iglesia con su elegante esposa, Paola Andrea, en una deslumbrante y privada ceremonia en la ciudad de Cochabamba.

La gala religiosa se caracterizó por su fastuosidad y un despliegue de elegancia impecable. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del gran acontecimiento, destacando de manera muy especial el exclusivo y sofisticado traje que lució el novio, diseñado con bordados de alta costura a medida para la ocasión, haciendo el juego perfecto con el majestuoso e imponente vestido blanco de corte princesa y larga cola que portó Paola Andrea.

Una lluvia de estrellas e invitados de lujo

Al tratarse de una de las figuras más influyentes del ambiente artístico nacional, la velada contó con una selecta lista de invitados, entre los que destacaron directores y dueños de los grupos musicales más importantes del país.

La cartelera musical de este primer día de festejo estuvo a la altura del acontecimiento. El escenario vibró con las sentidas interpretaciones de la renombrada artista folclórica Esther Marisol, y se encendió por completo con el ritmo romántico e internacional de la legendaria agrupación mexicana Los Bybys, quienes hicieron bailar a los novios y a toda la concurrencia en una noche mágica e inolvidable.

Un amor consolidado

Lla pareja ya había unido sus vidas legalmente en enero de 2025 en una emotiva ceremonia civil. En aquella ocasión, Paola Andrea cautivó las miradas luciendo una impecable y elegante parada de cholita paceña el día en que le dio el "sí" definitivo al músico ante un notario. Hoy, un año y medio después, la pareja sella su pacto de amor eterno ante el altar, consolidándose como una de las uniones más queridas y comentadas del espectáculo nacional.

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Fotos: Michael Cespedes

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