La competencia inicia: Candidatas a Miss Bolivia inician su preparación rumbo a la corona

Las candidatas a Miss Bolivia continúan llegando al país para iniciar las actividades oficiales del certamen de belleza más importante de Bolivia. En esta oportunidad, representantes de Residentes España, Reino Unido, Japón e Italia visitaron el programa El Mañanero de Red Uno y compartieron sus expectativas antes de la competencia.

Bárbara del Carpio, Miss Residentes España, contó que acaba de arribar desde Europa y que ya se encuentra preparándose para el desafío. “Me estoy preparando con mi oratoria, mi pasarela, entrenando. Mañana entramos al Radisson y los esperamos para que vean nuestro procedimiento”, expresó.

Por su parte, Ash Castro, Miss Residentes Reino Unido 2026, destacó su emoción por participar en el certamen y representar a los bolivianos que viven en el exterior. “Estoy muy feliz de estar acá en El Mañanero, acá en Red Uno. Gracias por recibirnos. Estamos súper felices preparándonos con oratoria, pasarela, todas las clases”, señaló.

Desde Japón, Kaori Fernández también manifestó su entusiasmo por formar parte de esta nueva experiencia. “Estoy muy emocionada y muy preparada para comenzar esta nueva etapa en Miss Bolivia”, indicó.

Adriana Jaime, Miss Residentes Italia, expresó su alegría por volver a Bolivia después de cinco años y reencontrarse con su familia y sus raíces. “Amo Bolivia, amo mi familia. Encontrarme después de cinco años es siempre una gratitud y sentirse en casa es maravilloso”, manifestó.

La gala final del certamen se llevará adelante el 25 de julio. Más de 30 candidatas representantes de los nueve departamentos y de la comunidad boliviana en el extranjero competirán por la máxima corona.

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