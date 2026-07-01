La Joaqui reveló la enseñanza de Cazzu que le cambió la vida

La Joaqui volvió a hablar con emoción sobre Cazzu y dejó en claro que el vínculo entre ambas va mucho más allá de la música. Las artistas argentinas se conocen desde la adolescencia y construyeron una amistad marcada por la lealtad, el acompañamiento y los momentos difíciles.

Durante una entrevista en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la cantante marplatense, cuyo nombre completo es Joaquinha Lerena De La Riva, recordó que su relación con Cazzu comenzó cuando ambas tenían apenas 13 años.

“Nos conocemos desde los trece años. Ahora que somos señoras en su tercera década, ¡nos terminamos de criar, muchachos!”, expresó entre risas.

“Me enseñó a militar por las causas justas”

La Joaqui destacó que Cazzu tuvo una influencia decisiva en su crecimiento personal y en su manera de mirar el mundo.

“Julieta fue la que me enseñó a militar por las causas justas. Yo antes no era una persona tan agradable, era muy cerrada y muy tonta y muy enojada con no permitirme a mí misma ser quien yo era”, confesó.

La artista explicó que su amiga la ayudó a integrar el pensamiento, la sensibilidad y la militancia en aquello que considera justo.

“Ella me ayudó un montón a integrar el intelecto a la militancia de lo que realmente considero justo”, agregó.

Una amistad más fuerte que la fama

La Joaqui también reflexionó sobre el verdadero significado de la amistad, especialmente cuando aparecen los momentos más duros.

“La amistad es para siempre, en lo feo, en lo lindo, en lo difícil, en lo increíble”, afirmó.

Luego citó una frase del poema de Mario Benedetti para explicar la importancia de atravesar la vida acompañada.

“En la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. No es lo mismo irse a la guerra solo que de la mano”, señaló.

Con esas palabras, la cantante dejó claro que su relación con Cazzu no se limita al compañerismo artístico, sino que se sostiene en una hermandad construida durante años.

Cazzu la ayudó en uno de sus momentos más difíciles

No es la primera vez que La Joaqui reconoce públicamente el papel fundamental que Cazzu tuvo en su vida. En una entrevista anterior, la artista recordó que su amiga la ayudó cuando atravesaba una situación personal muy compleja.

Según relató, en ese momento vivía en Fuerte Apache, estaba atrapada en una relación tóxica y abusiva, y se encontraba aislada, sin recursos ni posibilidad de comunicarse con facilidad.

“Estaba con mis bebés. No tenía ni celular, ni nada. Esta persona me los rompía constantemente”, contó en aquella ocasión.

En medio de esa situación, recordó que el único número de teléfono que sabía de memoria era el de Cazzu. Por eso, pidió prestado un celular y le escribió.

“El único teléfono que me acordaba de memoria era el de Juli”, confesó.

El gesto que marcó su vida

La respuesta de Cazzu fue inmediata. Según contó La Joaqui, su amiga le ofreció un lugar seguro para quedarse y poder reorganizar su vida.

“Mirá, a mí me queda esta casita en San Justo. Tenés seis meses ahí, pagos”, recordó que le dijo.

Ese gesto le permitió tomar distancia, pensar con claridad y empezar a reconstruirse.

“Yo sabía que tenía seis meses para encontrarle una resolución a la situación”, expresó.

La Joaqui también destacó que no solo recibió ayuda de Cazzu, sino de todo su entorno familiar.

“No es solo especial ella. Su núcleo familiar entero es especial”, remarcó.

Una historia de sororidad y lealtad

La amistad entre Cazzu y La Joaqui atraviesa escenarios, canciones, éxitos y momentos personales profundos. Ambas crecieron juntas antes de alcanzar la fama y mantuvieron un vínculo que resistió el paso del tiempo.

Para La Joaqui, Cazzu no solo fue una colega dentro de la música urbana argentina, sino también una amiga que le tendió la mano cuando más lo necesitaba y una persona que la ayudó a transformarse.

Su testimonio volvió a mostrar una historia de sororidad, lealtad y acompañamiento, donde la amistad se mide no solo en años, sino en las veces que una persona estuvo presente cuando la otra más lo necesitaba.

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