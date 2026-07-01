¿Quieres emprender? Así puedes acceder a un crédito para tu negocio en Bolivia

Iniciar o hacer crecer un emprendimiento requiere, en muchos casos, de financiamiento. En Bolivia existen diferentes líneas de crédito dirigidas a emprendedores, productores y microempresarios que buscan invertir en maquinaria, capital de operaciones o ampliar sus negocios.

A continuación, te explicamos qué opciones existen y cuáles son los pasos para solicitar un crédito.

¿Qué tipo de crédito puedes solicitar?

Dependiendo de tu edad, experiencia y el tipo de emprendimiento, puedes acceder a distintos programas.

Programa Emprende Joven

Está dirigido a personas de 18 a 35 años y ofrece condiciones preferenciales para quienes desean iniciar o fortalecer un negocio.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Tasa de interés del 7,5% anual .

Hasta dos años de gracia para el pago del capital.

Financiamiento destinado a actividades productivas.

Microcrédito Productivo

Está orientado a emprendedores y productores que acrediten al menos seis meses de experiencia en la actividad económica que desarrollan.

Este tipo de financiamiento puede gestionarse a través del Banco Unión y otras entidades estatales habilitadas.

Crédito Microempresarial

Es una alternativa para financiar:

Capital de operaciones.

Compra de insumos.

Expansión de pequeños negocios.

Crédito Impulsar

Pensado para quienes necesitan invertir en:

Compra de maquinaria y equipos.

Remodelación de instalaciones.

Modernización de procesos productivos.

Créditos especializados

Algunas entidades financieras también ofrecen microcréditos con procesos simplificados y tiempos de aprobación más cortos.

¿Qué documentos necesitas?

Aunque los requisitos pueden variar según la entidad financiera, generalmente se solicita:

Fotocopia vigente de la cédula de identidad del solicitante y del garante (si corresponde).

Certificado de residencia.

Factura reciente de un servicio básico.

Croquis del domicilio y de la unidad productiva.

Plan de Negocios o Proyecto de Factibilidad que demuestre la viabilidad del emprendimiento.

En algunos programas también se valora que el solicitante cuente con capacitación relacionada con la actividad que desarrolla.

¿Quiénes pueden acceder?

Los créditos están dirigidos a personas naturales o jurídicas que acrediten experiencia de al menos seis meses en una actividad productiva, ya sea como trabajadores independientes o dependientes. Además, las entidades financieras evaluarán la capacidad de pago, la viabilidad del negocio y el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada programa.

Contar con un plan de negocios sólido, una buena organización financiera y la documentación completa puede aumentar las posibilidades de acceder al financiamiento y hacer crecer un emprendimiento de manera sostenible.

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