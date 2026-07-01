Pacientes oncológicos y familiares se declararon en emergencia por el desabastecimiento de medicamentos e insumos en el Hospital Oncológico de Santa Cruz.

Denuncian que la falta de fármacos está provocando la interrupción de tratamientos de quimioterapia y exigen una solución inmediata de las autoridades.

"Es necesario que todas las entidades correspondientes se junten y puedan solucionar en una mesa técnica, coordinando para poder dar de una vez abastecimiento a la farmacia del SUS", señaló.

Indicó que entregaron solicitudes formales a siete autoridades, incluido el gobernador del departamento, para que convoquen a esta mesa de trabajo en un plazo máximo de cinco días hábiles.

"Caso contrario, vamos a tener que tomar otras determinaciones, hacer otro tipo de movilizaciones, porque los pacientes están sufriendo y ya no se puede seguir aguantando más", advirtió.

Durante la protesta también participaron padres de niños con cáncer, quienes relataron las dificultades que enfrentan para conseguir los medicamentos y materiales necesarios para los tratamientos.

Los pacientes aseguraron que permanecerán vigilantes a la respuesta de las autoridades y advirtieron que, si no se instala la mesa técnica ni se garantiza el abastecimiento de medicamentos dentro del plazo establecido, asumirán nuevas medidas de presión.

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