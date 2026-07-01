Conductores continúan esperando por diésel en surtidores de Santa Cruz

A pocas horas de concluir el mes de junio, el desabastecimiento de diésel continúa afectando a los transportistas y conductores en Santa Cruz. Aunque en algunas estaciones de servicio las filas disminuyeron en comparación con días anteriores, la espera para acceder al carburante sigue siendo prolongada y la incertidumbre persiste.

En un recorrido por diferentes surtidores de la ciudad, varios conductores manifestaron que llevan horas e incluso días aguardando la llegada del combustible, sin que exista información precisa sobre el horario de abastecimiento.

"No está avanzando, no hay abastecimiento. Estamos aquí desde las dos de la tarde y hasta ahora nada", expresó uno de los transportistas.

Otro conductor señaló que llegó a la estación porque observó una fila más corta que en otros surtidores, aunque tampoco tenía la certeza de que el diésel fuera a llegar.

"En otros surtidores las filas son más largas. Aquí me vine porque estaba un poco más corta, pero no se sabe si va a llegar el combustible", comentó.

Algunos transportistas indicaron que permanecen hasta dos días en las filas y, en algunos casos, pasan la noche dentro de sus vehículos para evitar perder su lugar.

"Tenemos que quedarnos a dormir aquí. No podemos dejar el camión solo porque nos pueden robar los repuestos", relató uno de los choferes.

La situación también se replica en otros departamentos del país. Conductores que llegaron desde La Paz y Cochabamba afirmaron que las filas por diésel continúan siendo extensas en esas ciudades.

Pese a este panorama, desde YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos reiteraron que el abastecimiento de combustible comenzará a normalizarse en los próximos días, una expectativa que mantienen los conductores mientras continúan esperando la llegada del diésel para retomar sus actividades.

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