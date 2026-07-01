Analista considera que Decreto 5647 era necesario para la sostenibilidad del sector energético

El analista en hidrocarburos y energía, Álvaro Ríos, consideró que el Decreto Supremo N°5647, que introduce cambios estructurales en el sistema de regulación de las tarifas de electricidad, era una medida necesaria frente al nuevo escenario energético que enfrenta Bolivia.

Según el especialista, el país dejó de ser un importante exportador de energía y ahora avanza hacia una creciente dependencia de las importaciones, situación que obliga a replantear el modelo vigente.

Ríos explicó que, al convertirse en un país importador de energía, Bolivia dependerá cada vez más de los precios internacionales del diésel, la gasolina, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural.

Asimismo, indicó que el sector eléctrico deberá adecuarse a la incorporación de nuevas fuentes de generación, como la energía solar y eólica, además de una actualización gradual de los precios del gas natural.

"Tienen que venir nuevos precios del gas. Los precios actuales para el sector eléctrico, industrial, comercial y doméstico tienen excesivos subsidios", sostuvo.

El analista también advirtió que mantener elevados subsidios energéticos puede afectar el abastecimiento y limitar la sostenibilidad del sistema. "No podemos seguir siendo un país que subsidia como Cuba o Venezuela. Lo único que tienen es desabastecimiento", afirmó.

Finalmente, consideró que el Decreto Supremo 5647 representa un primer paso para adecuar el sistema energético a la nueva realidad económica del país.

"Tenemos que ir entrando a ser un país normal, dejar de ser un país donde toda la energía depende de YPFB y ENDE. Creo que este es un paso necesario. Nos va a costar, pero es peor seguir como Cuba o Venezuela", concluyó.

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