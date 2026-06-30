BCB descarta devaluación y afirma que el nuevo tipo de cambio refleja al mercado

El presidente a.i. del Banco Central de Bolivia, David Espinoza, descartó que la unificación y flexibilización del tipo de cambio represente una devaluación de la moneda nacional y afirmó que estas interpretaciones responden a una lectura política y no técnica.

La autoridad sostuvo que los agentes económicos ya venían captando dólares a tipos de cambio de mercado, por lo que el nuevo esquema oficializa una realidad que ya se aplicaba en las transacciones.

El BCB también señaló que el anterior tipo de cambio oficial ya no era el valor al que la ciudadanía accedía normalmente a la divisa estadounidense.

"Los agentes económicos han empezado a captar los dólares a tipos de cambio de mercado. En aquel que diga que hay devaluación, simplemente una versión absolutamente política y no técnica", recalcó Espinoza.

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Casas de cambio

El nuevo esquema comenzó con una cotización de Bs 9,73 por dólar y, para este martes 30 de junio, el Banco Central actualizó el valor oficial a Bs 9,76.

Desde una casa de cambio ubicada en la calle Ayacucho, en La Paz, se reportó que algunos librecambistas ya aplicaban la nueva cotización fijada por el BCB, aunque otras casas de cambio aún no habían actualizado sus valores.

Con esta medida, el país deja atrás el tipo de cambio fijo de Bs 6,96, vigente desde 2011, y pasa a un esquema en el que la cotización será actualizada cada día.

Aseguran sostenibilidad del nuevo régimen

Desde el Banco Central también se aseguró que el nuevo régimen cambiario es sostenible. La entidad indicó que, con una intervención de 70 millones de dólares, se logró transitar hacia el actual esquema sin que el tipo de cambio suba de manera abrupta.

Según el BCB, las operaciones de comercio exterior realizadas por importadores, exportadores y el sistema financiero superan los 13.000 millones de dólares, por lo que el objetivo es generar condiciones para que el mercado continúe operando con normalidad.

La entidad afirmó que buscará mantener el tipo de cambio en niveles adecuados, acompañando el funcionamiento de las operaciones de importación y exportación.

Compra de dólares en el sector gremial

Pese a la explicación del Banco Central, el sector gremial expresó preocupación y sostuvo que la actualización del tipo de cambio no resuelve la falta de dólares en el país.

Dirigentes del sector señalaron que ellos no compran divisas directamente del Banco Central ni de los bancos, sino de librecambistas, donde el dólar paralelo se cotiza por encima del valor oficial.

Indicaron que el tipo de cambio paralelo se mantiene entre Bs 10,50 y Bs 10,80, por lo que consideran que la medida no beneficia directamente a los comerciantes.

Turismo ve la medida como positiva

A diferencia de los gremiales, representantes del sector turístico calificaron como positiva la flexibilización del tipo de cambio.

Señalaron que contar con una referencia oficial más cercana al mercado puede generar mayor confianza en los visitantes extranjeros, quienes antes llegaban con incertidumbre sobre el valor real para cambiar sus divisas.

El sector considera que esta medida podría facilitar operaciones, mejorar la venta de servicios turísticos y fortalecer la imagen de Bolivia como destino internacional.

Según operadores turísticos, el ingreso de dólares por visitantes extranjeros representa divisas frescas para el país, por lo que ven conveniente que los turistas puedan cambiar su dinero con mayor claridad y seguridad.

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