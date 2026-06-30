MasterMeat 2026: el sueño que reunirá por primera vez a toda la cadena pecuaria de Bolivia

Santa Cruz se prepara para recibir MasterMeat Bolivia 2026, un evento que nace con la intención de convertirse en una plataforma regional para conectar a los principales actores del sector pecuario, impulsar la innovación productiva y proyectar la proteína animal boliviana hacia nuevos mercados.

El encuentro se desarrollará el 9 y 10 de julio en el Pabellón Guarayo de Fexpocruz, bajo el lema “Nutriendo al mundo”, una frase que resume el objetivo central del evento: reunir a quienes producen carne vacuna, carne de cerdo y leche para analizar cómo fortalecer la producción nacional y responder a la creciente demanda internacional de alimentos.

Remy Montaño, gerente de Comunicación Corporativa de Unión Agronegocios, explicó que esta primera versión de MasterMeat busca crear un espacio común para productores, gremios, expertos y autoridades, donde se puedan compartir innovaciones, experiencias y planes estratégicos para los próximos años.

Remy Montaño, gerente de Comunicación Corporativa de Unión Agronegocios. Foto: RED UNO

“Estamos organizando MasterMeat en su primera versión y hemos definido que se denomine Nutriendo al Mundo porque están convocados a participar aquellos productores que producen proteína animal, en este caso carne vacuna, cerdo y leche”, señaló Montaño.

Un punto de encuentro para el sector productivo

Según Montaño, la idea es que el evento permita reunir en un solo lugar a los productores de proteína animal para exponer las últimas innovaciones que se están implementando en los sistemas productivos.

El encuentro también abrirá espacio para que instituciones y gremios como Congabol, Fegasacruz, Fegabeni, Adepor, asociaciones de productores de leche y otros actores del sector puedan presentar sus planes a cinco y diez años.

El objetivo es analizar cómo garantizar la provisión de proteína animal para Bolivia y, al mismo tiempo, atender los mercados internacionales que se están abriendo para el país.

Entre esos destinos, Montaño mencionó a Paraguay, país al que Bolivia ya está exportando; Chile, que está próximo a cerrar la autorización para la importación de carne boliviana; y Egipto, que también figura entre los mercados de interés. Además, resaltó que los productores porcinos, tras recibir certificaciones, están habilitados para buscar nuevos destinos comerciales.

Mirar al mundo desde Bolivia

MasterMeat Bolivia 2026 no solo reunirá a productores nacionales. También contará con información y experiencias de productores y asociaciones de países como Colombia, Argentina y Uruguay, con el objetivo de conocer cómo otros mercados lograron crecer, mejorar su productividad e incrementar su aporte económico.

Montaño sostuvo que el evento permitirá comprender cómo se mueven los mercados globales y cuál puede ser el rol de Bolivia y Sudamérica frente a una demanda internacional cada vez mayor de proteína animal.

“El mundo está demandando proteína y espera que Sudamérica sea el proveedor. Nosotros vamos a jugar un rol muy importante”, afirmó.

Un evento que nace en los 40 años de Unión Agronegocios

Para Unión Agronegocios, MasterMeat representa también la concreción de un proyecto trabajado desde hace varios años. Montaño señaló que la realización del evento coincide con el aniversario número 40 de la empresa, lo que le da un significado especial.

“Este es un sueño que teníamos hace unos tres años, de poder reunir no solamente a los productores, sino también acercar al poder político, porque los productores cumplen con su labor, pero necesitan apoyo de esta parte política”, expresó.

El ejecutivo destacó la respuesta positiva de los gremios productivos y afirmó que ya existe interés incluso de otros países, como Paraguay y Brasil, para llevar la iniciativa a nuevos escenarios en el futuro.

Producción, tecnología y competitividad

El programa de MasterMeat Bolivia 2026 contempla contenidos de alto nivel enfocados en producción ganadera moderna, genética, mejoramiento animal, nutrición, sanidad, bioseguridad, manejo productivo, tecnología aplicada al agro, comercio exterior e innovación.

La intención es fortalecer la competitividad regional mediante conocimiento técnico, transferencia tecnológica y conexión entre productores, empresas, especialistas y autoridades.

El evento busca integrar en una sola plataforma los pilares fundamentales del sector agropecuario sudamericano: producción, genética, nutrición animal, sanidad, tecnología, comercio exterior, innovación y redes internacionales.

Desafíos del sector pecuario

Montaño también se refirió al momento complejo que atraviesa el sector productivo en Bolivia. Señaló que, al igual que el resto del país, el sector pecuario enfrenta una situación desafiante y requiere respuestas rápidas.

Explicó que la etapa de siembra es fundamental no solo para la alimentación humana, sino también para la producción de alimento destinado a los animales, que posteriormente generan proteína para la población.

El representante de Unión Agronegocios remarcó que los productores mantienen optimismo y capacidad para enfrentar crisis, pero advirtió que se necesitan acciones inmediatas para garantizar combustible, movilizar maquinaria productiva y asegurar alimento para los animales.

“Es oportuno este momento para que nos juntemos, hablemos de cómo producir y definamos qué vamos a hacer en los próximos cinco o diez años”, sostuvo.

Con esta primera versión, MasterMeat Bolivia 2026 busca instalar una conversación estratégica sobre el futuro del sector pecuario, la seguridad alimentaria, la apertura de mercados y el papel de Bolivia en la producción regional de proteína animal.

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