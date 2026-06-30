Cumbre empresarial plantea plan de emergencia para salvar empresas y proteger empleos

La Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales concluyó este martes en Cochabamba con una posición nacional del empresariado boliviano frente a la crisis económica que atraviesa el país.

El encuentro reunió a 59 entidades empresariales nacionales y departamentales, con la participación de sectores estratégicos como turismo, oleaginosas, comercio, industria, exportadores, despachantes de aduana, gastronomía, transporte, agropecuaria, servicios, construcción, minería, energía, hidrocarburos y federaciones empresariales departamentales.

Durante la jornada, los representantes empresariales coincidieron en la necesidad de defender la seguridad jurídica, la libre transitabilidad, la producción, el empleo, la inversión privada y la participación activa del sector privado en las decisiones económicas nacionales.

Seguridad jurídica como eje central

Uno de los principales consensos de la cumbre fue que la seguridad jurídica debe ser el punto de partida para recuperar la confianza, sostener inversiones, proteger la libre empresa y garantizar condiciones mínimas para producir.

Los empresarios señalaron que Bolivia necesita reglas estables, respeto a la institucionalidad y protección efectiva de la libre transitabilidad para reconstruir su aparato productivo.

También remarcaron que las decisiones económicas deben ser construidas junto a los sectores que sostienen el empleo, abastecen el mercado y asumen directamente los efectos de la política económica.

Piden participación del sector privado

La cumbre estableció que el sector privado debe ser parte activa del diseño de la política económica nacional.

Según las entidades empresariales, las empresas, trabajadores, cadenas de abastecimiento e inversiones cargan con las consecuencias de las decisiones públicas, por lo que resulta necesario crear mecanismos formales de consulta, coordinación y seguimiento.

En ese marco, se planteó la formalización de un mecanismo permanente y vinculante de coordinación entre el Gobierno, los sectores productivos y la institucionalidad empresarial, especialmente para leyes, decretos, medidas de ajuste y decisiones que afecten a sectores económicos y regiones.

Plan de emergencia económica

Entre las conclusiones centrales, el empresariado propuso la aplicación de un Plan de Emergencia Económica orientado al salvataje de empresas en riesgo, la protección de inversiones, la reactivación empresarial y la defensa del empleo.

El planteamiento incluye medidas vinculadas al financiamiento, liquidez, alivio impositivo y arancelario, créditos fiscales compensatorios, eliminación de multas de la presente gestión, compras y contrataciones estatales, además de la simplificación de trámites.

Las entidades empresariales también señalaron que cualquier acuerdo nacional debe incluir a los sectores productivos y a la institucionalidad empresarial.

Libre transitabilidad como prioridad nacional

La libre transitabilidad fue asumida como una condición económica esencial para Bolivia.

Los sectores empresariales remarcaron que la protección de carreteras, corredores productivos, rutas de abastecimiento, accesos a plantas de combustible, centros industriales, mercados, aeropuertos y zonas logísticas debe contar con respaldo institucional, normativo y operativo.

Advirtieron que la interrupción de rutas dejó pérdidas económicas, encarecimiento logístico, caída de ventas, deterioro del empleo, desabastecimiento y pérdida de confianza.

Por ello, la cumbre planteó convertir la libre transitabilidad en una prioridad nacional para garantizar la producción, el abastecimiento y la continuidad operativa de las empresas.

Dos niveles de acción

Desde Cochabamba, considerada un eje integrador del país, el empresariado consolidó una agenda con dos niveles de acción.

El primero contempla medidas inmediatas de estabilización económica, enfocadas en liquidez, provisión de diésel, transitabilidad, reducción de costos logísticos, alivio financiero y continuidad operativa.

El segundo apunta a reformas estructurales de mediano plazo, como seguridad jurídica, inversión privada, reforma tributaria, modernización laboral, infraestructura logística, energía, agua, innovación, zonas económicas y desburocratización.

Documento será presentado a instancias públicas

Las conclusiones de la cumbre serán sistematizadas en un documento común para su presentación ante las instancias públicas correspondientes.

El objetivo es abrir una ruta nacional de reconstrucción productiva basada en coordinación público-privada, institucionalidad empresarial y decisiones orientadas a resultados.

La cumbre cerró con una señal firme del empresariado boliviano: la economía productiva requiere seguridad jurídica, libre transitabilidad, estabilidad normativa, financiamiento, liquidez y participación activa del sector privado en la construcción de las decisiones económicas del país.

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