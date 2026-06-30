TCP ordena habilitar de forma inmediata a Falange Socialista Boliviana

El Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso la habilitación inmediata del partido Falange Socialista Boliviana, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0994/2026-S1.

La decisión fue asumida por los magistrados Amalia Laura y Ángel Dávalos, quienes el pasado 24 de junio confirmaron la resolución emitida por el Juez Público Mixto de Roboré dentro de una acción de amparo constitucional.

El fallo concede la tutela solicitada por Otto Andrés Ritter Méndez y ordena la habilitación inmediata de la organización política.

Reconocimiento de representación legal

La sentencia también ratifica la decisión del juez de garantías y dispone reconocer a Ritter Méndez como representante legal de Falange Socialista Boliviana.

El TCP aclaró expresamente que esta determinación no afecta ni modifica los derechos de otros partidos políticos ya reconocidos.

Antecedentes serán devueltos

Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso la devolución de los antecedentes relacionados con denuncias por incumplimiento y sobrecumplimiento, para que la autoridad competente adopte las determinaciones que correspondan.

La resolución fue emitida en revisión de una decisión de agosto de 2024, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada contra exvocales del Tribunal Supremo Electoral.

Con este fallo, la FSB queda a la espera del cumplimiento de la determinación constitucional por parte de las instancias correspondientes.

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