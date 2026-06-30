Rodrigo Paz llama a fortalecer la democracia y la integración en la Cumbre del Mercosur

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aprovechó su participación en la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur para agradecer el respaldo internacional que recibió el país durante la reciente crisis política y social. Además, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las democracias de la región y propuso fortalecer la integración sudamericana en materia de seguridad, economía y cooperación.

Pide fortalecer la defensa de la democracia

Durante su intervención, Paz inició su discurso recordando a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela y pidió un minuto de reflexión por las personas fallecidas durante los más de 50 días de bloqueos registrados en Bolivia.

El mandatario agradeció el apoyo brindado por países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay, que colaboraron con ayuda humanitaria, puentes aéreos y respaldo diplomático durante la crisis.

"Bolivia no se sintió sola, su democracia no se sintió sola", afirmó.

Asimismo, sostuvo que la defensa de la democracia debe convertirse en una prioridad regional y advirtió que cualquier intento de desestabilización en un país representa una amenaza para toda América Latina.

"Cuando se toca una democracia en Sudamérica o en América, todos debemos reaccionar inmediatamente porque tocan todas nuestras democracias", enfatizó.

Defiende el estado de excepción

Rodrigo Paz también señaló que Bolivia continúa enfrentando amenazas impulsadas por sectores radicalizados, economías ilícitas y organizaciones vinculadas al crimen organizado, además de actores internos y externos que, según dijo, buscan debilitar las democracias de la región.

En ese contexto, defendió la aplicación del estado de excepción en Bolivia y aseguró que la medida tuvo un carácter humanitario, preventivo y constitucional.

"En tres días recuperó la normalidad. Ninguna madre, ningún padre llora por una decisión de un instrumento constitucional para recuperar la economía y establecer el diálogo", sostuvo.

El jefe de Estado también alertó sobre el riesgo de que América del Sur enfrente un escenario similar a una "primavera árabe", debido a la combinación de crisis políticas, economías criminales, desinformación y factores externos.

Frente a este escenario, propuso construir una nueva arquitectura regional de cooperación en materia de seguridad, inteligencia estratégica y defensa de la democracia, al considerar que ningún país podrá enfrentar por sí solo los desafíos actuales.

Respalda la integración económica

En el ámbito económico, el mandatario expresó su respaldo a los avances del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y coincidió con el presidente paraguayo, Santiago Peña, en que los beneficios de la integración deben alcanzar a todos los países miembros del bloque.

"Si con Europa es bueno para uno, debe ser bueno para todos", manifestó.

También propuso fortalecer la articulación entre el Mercosur y la Comunidad Andina para aprovechar el potencial energético, alimentario y de recursos naturales de Sudamérica.

Anuncia reformas para Bolivia

En la parte final de su intervención, Rodrigo Paz anunció que Bolivia impulsará reformas estructurales orientadas a fortalecer el sistema judicial y aplicar cambios económicos que otorguen mayor seguridad jurídica, incentiven la producción y generen confianza para la inversión.

"La independencia estratégica del desarrollo y la dignidad de nuestros pueblos tiene que ser la tarea del siglo XXI. Este tiene que ser nuestro siglo", expresó al finalizar su intervención.

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