Mercosur y Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio tras 26 años de negociaciones

En una jornada calificada como histórica, el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron este sábado en Asunción un acuerdo de libre comercio que culmina 26 años de negociaciones y da origen a una de las mayores zonas económicas integradas del mundo, con más de 720 millones de personas.

El acto se realizó en el Gran Teatro José Asunción Flores, dentro del Banco Central del Paraguay, con la presencia de altos funcionarios y jefes de Estado. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fueron los encargados de rubricar el documento ante una audiencia de cientos de invitados.

“Estamos ante un día verdaderamente histórico y largamente esperado por nuestros pueblos”, afirmó el presidente paraguayo Santiago Peña, anfitrión de la ceremonia.

Un mercado de 31 países

El nuevo tratado comercial une a 31 países de ambos bloques, que en conjunto representan cerca de un cuarto del producto interno bruto mundial. Permitirá reducir o eliminar gradualmente los aranceles para cerca del 90 % de las importaciones y exportaciones, abriendo nuevas oportunidades para sectores clave como la agroindustria en Sudamérica y la industria manufacturera europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que el pacto representa un firme mensaje contra el proteccionismo y el aislamiento:

“Este acuerdo demuestra que el diálogo y la apertura son el camino a seguir”, declaró.

Bolivia, presente en la cita histórica

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, asistió como testigo de honor en calidad de país en proceso de adhesión plena al Mercosur. Durante su intervención, aseguró que “Bolivia vuelve al mundo con confianza”, y remarcó la voluntad de su Gobierno de integrarse plenamente al bloque regional:

“No abandonaremos a Bolivia ni al Mercosur para tener un mejor futuro para nuestros pueblos”, expresó Paz.

Bolivia firmó su protocolo de adhesión en 2015 y completó la ratificación nacional en 2024. Actualmente, avanza hacia su incorporación como miembro pleno.

Lo que viene

Aunque la firma representa un paso clave, el acuerdo aún debe ser ratificado por los parlamentos de los países miembros de ambos bloques para entrar en vigor. Brasil espera empezar a implementarlo desde el segundo semestre de 2026.

El tratado llega en un contexto global marcado por tensiones comerciales, conflictos geopolíticos y un creciente proteccionismo. Aun así, tanto Europa como Sudamérica han apostado por este modelo de cooperación multilateral, pese a las protestas de sectores agrícolas europeos que temen la competencia con el agro sudamericano.

Mira la programación en Red Uno Play