Muerte súbita: Estos son los partidos de 16avos del Mundial para hoy martes

La Copa Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con una intensa jornada de dieciseisavos de final, en la que tres selecciones asegurarán su clasificación a los octavos. La programación incluye partidos de alto nivel, con figuras internacionales y escenarios de primer orden en Estados Unidos y México.

La actividad comenzará a las 13:00 (hora de Bolivia) con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega en el AT&T Stadium, donde ambos equipos buscarán dar el primer paso hacia la siguiente ronda del torneo.

El encuentro más esperado del día llegará a las 17:00, cuando Francia se enfrente a Suecia en el MetLife Stadium, en un choque que reúne a dos selecciones europeas con aspiraciones de llegar lejos en la Copa del Mundo. Los aficionados bolivianos podrán seguir este compromiso en vivo por Red Uno y también mediante la señal web de reduno.com.bo.

La jornada concluirá a las 21:00 con el atractivo enfrentamiento entre México y Ecuador en el Estadio Azteca, donde el conjunto anfitrión intentará hacer valer el apoyo de su público para avanzar a los octavos de final, mientras que la selección ecuatoriana buscará dar otro golpe sobre la mesa en el certamen.

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