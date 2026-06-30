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Mundial 2026

Muerte súbita: Estos son los partidos de 16avos del Mundial para hoy martes

Francia y Suecia protagonizan el duelo estelar de la jornada, mientras que México buscará aprovechar su condición de local y Noruega intentará confirmar su gran momento frente a Costa de Marfil. 

Martin Suarez Vargas

30/06/2026 9:19

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Kylian Mbappé abraza a Ousmane Dembélé tras el gol a Irak. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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La Copa Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con una intensa jornada de dieciseisavos de final, en la que tres selecciones asegurarán su clasificación a los octavos. La programación incluye partidos de alto nivel, con figuras internacionales y escenarios de primer orden en Estados Unidos y México.

La actividad comenzará a las 13:00 (hora de Bolivia) con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega en el AT&T Stadium, donde ambos equipos buscarán dar el primer paso hacia la siguiente ronda del torneo.

El encuentro más esperado del día llegará a las 17:00, cuando Francia se enfrente a Suecia en el MetLife Stadium, en un choque que reúne a dos selecciones europeas con aspiraciones de llegar lejos en la Copa del Mundo. Los aficionados bolivianos podrán seguir este compromiso en vivo por Red Uno y también mediante la señal web de reduno.com.bo.

La jornada concluirá a las 21:00 con el atractivo enfrentamiento entre México y Ecuador en el Estadio Azteca, donde el conjunto anfitrión intentará hacer valer el apoyo de su público para avanzar a los octavos de final, mientras que la selección ecuatoriana buscará dar otro golpe sobre la mesa en el certamen.

Mira la programación en Red Uno Play

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