Los memes no perdonaron a Alemania tras caer ante Paraguay en el Mundial 2026

Paraguay dio uno de los grandes golpes del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final, en un partido intenso que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y que se definió en la tanda de penales a favor de la Albirroja por 4-3.

El encuentro fue vibrante desde el inicio y no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, donde los aficionados reaccionaron en tiempo real con memes, comentarios y publicaciones sobre cada jugada.

Julio Enciso abrió el marcador para Paraguay, mientras que Kai Havertz igualó el compromiso en el segundo tiempo, llevando el duelo al alargue. En la definición desde los doce pasos, el defensor José Canale convirtió el penal decisivo que selló la histórica clasificación paraguaya.

Tras el pitazo final, las redes sociales se inundaron de reacciones y memes. Jugadores como Matías Galarza Fonda, el técnico Gustavo Alfaro y la solidez defensiva del equipo fueron protagonistas del humor digital.

Los mejores memes de Paraguay vs Alemania. Foto: RR.SS.

El triunfo paraguayo no solo marcó una clasificación histórica, sino que también desató una ola viral de creatividad en internet, donde los memes continuaron multiplicándose mucho después del final del partido.

Los mejores memes de Paraguay vs Alemania. Foto: RR.SS.

Los mejores memes de Paraguay vs Alemania. Foto: RR.SS.

Los mejores memes de Paraguay vs Alemania. Foto: RR.SS.

Los mejores memes de Paraguay vs Alemania. Foto: RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play