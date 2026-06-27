Uruguay quedó eliminado del Mundial y las redes explotaron con memes

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España en la última fecha del grupo H, en una despedida amarga para el seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa.

La Celeste llegó al partido con la obligación de sumar para mantener sus chances de clasificación, pero no logró reaccionar ante el golpe español y terminó fuera del torneo con apenas dos puntos.

El único gol del encuentro llegó después de un error del arquero Fernando Muslera, una acción que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados por los usuarios en redes sociales.

El error que marcó el partido

La jugada del gol español dejó a Muslera en el centro de las críticas.

El arquero uruguayo falló en una acción clave y España aprovechó para ponerse en ventaja. A partir de ese momento, Uruguay intentó buscar el empate, pero nunca encontró claridad suficiente para cambiar el destino del partido.

El error generó una ola de comentarios, memes y reacciones, muchos de ellos apuntando al arquero, al funcionamiento del equipo y a la presión que tenía la Celeste en un encuentro decisivo.

Bielsa, otro de los protagonistas en redes

El director técnico Marcelo Bielsa también quedó en el centro de la conversación.

Tras la derrota, su reacción durante la atención a la prensa llamó la atención de los usuarios, que rápidamente comenzaron a compartir videos, frases, capturas y comentarios sobre el enojo del entrenador argentino.

La eliminación golpeó fuerte porque Uruguay llegó al Mundial con un plantel competitivo y con expectativas altas, pero terminó despidiéndose sin poder ganar en la fase de grupos.

Las redes no perdonaron

Como suele ocurrir en los grandes torneos, las redes sociales reaccionaron de inmediato.

Los memes apuntaron principalmente a tres temas: el error de Muslera, la eliminación de Uruguay y la reacción de Bielsa después del partido.

También hubo comentarios sobre el bajo rendimiento colectivo, la falta de contundencia ofensiva y la frustración de una selección que no pudo sostener su candidatura en el torneo.

Foto X

Foto X

Foto X

Foto X

Foto X

Foto X

Foto X

Una despedida dolorosa

La caída ante España dejó a Uruguay fuera del Mundial 2026 y abrió un escenario de cuestionamientos sobre el futuro del proceso deportivo.

La Celeste no logró avanzar de ronda y cerró su participación con una campaña por debajo de las expectativas.

Mientras tanto, España celebró una victoria clave y siguió adelante en el torneo, dejando a Uruguay con una eliminación que ya se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada mundialista.

Entre bronca, sorpresa y humor, los memes se hicieron cargo de una despedida que ningún hincha uruguayo esperaba.

Mira la programación en Red Uno Play