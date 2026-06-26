Así fue la espectacular aparición de Paris Hilton antes del duelo entre Estados Unidos y Turquía

La reconocida empresaria, modelo e influencer Paris Hilton protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al aparecer en la ceremonia previa al partido entre Estados Unidos y Turquía para presentar el balón oficial "Trionda".

Su ingreso al estadio captó de inmediato la atención de los asistentes y de millones de aficionados que seguían la transmisión, convirtiendo el tradicional protocolo previo al encuentro en un auténtico espectáculo. Con su característico estilo, Hilton desfiló con el esférico hasta el terreno de juego y acaparó los reflectores antes del pitazo inicial.

La presencia de la celebridad rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron su look, su participación en la ceremonia y el protagonismo que tuvo en uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo.

En el plano deportivo, el partido también dejó emociones de principio a fin. Turquía sorprendió al imponerse por 3-2 sobre la selección de Estados Unidos en un encuentro cargado de intensidad y goles.

La combinación entre el glamour de Paris Hilton y la emoción del partido convirtió la previa y el desarrollo del encuentro en uno de los temas más comentados de la jornada, con imágenes que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales.

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