Tras 50 días de bloqueo, una canción conmemora la valentía de los choferes

El cierre de negocios, el desempleo y la afectación directa a miles de familias marcaron más de 50 días de conflictos sociales en el país, especialmente en La Paz, donde la población paceña fue una de las más golpeadas por la falta de transporte y la paralización de actividades.

En ese contexto, desde Cochabamba, el artista Daniel Deglein presentó su nueva propuesta musical “Aguante collita”, una canción inspirada en los hechos vividos durante ese periodo de tensión social.

Un homenaje a los transportistas

El músico explicó que la composición busca preservar la memoria colectiva a través del arte y reflejar el sufrimiento de quienes quedaron varados o perdieron a sus seres queridos durante los bloqueos.

“Creo que parte del rol del artista siempre es tratar de alimentar un poquito la memoria de su gente a través de la música”, señaló.

La canción también hace referencia a la resiliencia de la población y a la solidaridad como un valor central en medio de la crisis.

“Es un llamado a la reflexión, no podemos vivir este tipo de cosas de nuevo”, afirmó el artista, al remarcar que la obra busca generar conciencia social.

“Aguante collita” ya se encuentra disponible en plataformas digitales y redes sociales, donde ha comenzado a generar amplia repercusión entre los usuarios.

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