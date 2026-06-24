Antonela derritió las redes con un romántico mensaje de cumpleaños para Messi

La esposa del capitán argentino compartió fotografías inéditas junto a su familia y una emotiva dedicatoria que reflejó el profundo vínculo que mantiene con Lionel Messi tras años de historia juntos.

El cumpleaños número 39 de Lionel Messi estuvo acompañado de una de las dedicatorias más emotivas de la jornada. Antonela Roccuzzo sorprendió a millones de seguidores al compartir un mensaje cargado de amor junto a una serie de fotografías inéditas que muestran algunos de los momentos más íntimos y especiales de la familia.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria rosarina publicó un carrusel de imágenes que recorren distintas etapas de su vida junto al astro argentino y sus tres hijos. La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló millones de reacciones en pocas horas.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito", escribió Antonela en un mensaje que conmovió a los seguidores de la pareja.

Las fotografías muestran escenas familiares llenas de ternura. Una de ellas retrata a Antonela observando con complicidad a Messi mientras le sostiene la cabeza; otra reúne a la pareja con sus tres hijos en una emotiva imagen en blanco y negro. También aparecen instantáneas de viajes, momentos cotidianos y recuerdos familiares que reflejan la sólida relación que han construido a lo largo de los años.

Entre las imágenes más comentadas destacó una romántica postal de ambos besándose frente al mar, así como fotografías de Messi compartiendo momentos especiales con sus hijos durante su infancia.

Foto Instagram Antonela Roccuzzo

Foto Instagram Antonela Roccuzzo

Foto Instagram Antonela Roccuzzo

La última imagen del carrusel muestra una faceta más reflexiva del capitán argentino, vistiendo la indumentaria de la selección argentina durante el Mundial 2026.

La publicación no tardó en recibir una respuesta del propio Lionel Messi, quien decidió contestar públicamente el mensaje de su esposa.

"Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo. ¡Qué chiquitos éramos!", escribió el futbolista, generando una nueva ola de comentarios entre los fanáticos.

El intercambio entre ambos volvió a demostrar por qué son una de las parejas más admiradas del mundo del deporte. Más allá de los títulos, los récords y la fama, el mensaje dejó ver una historia construida sobre el cariño, la familia y los recuerdos compartidos durante más de dos décadas.

Una vez más, Antonela y Messi mostraron que su mejor equipo sigue estando fuera de la cancha.

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