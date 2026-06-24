Andrés y su inseparable mascota visitaron El Mañanero y sorprendieron al público al mostrar cómo Reyna participa en partidas de 'tres en raya', siguiendo reglas simples y esperando pacientemente su turno.

Lo que para muchos parece imposible, para Reyna es simplemente un juego. La curiosa gallina se ha convertido en toda una sensación gracias a su habilidad para jugar 'tres en raya' junto a su dueño, Andrés.

Durante su visita a El Mañanero, en el segmento Tiktokeando, Andrés mostró cómo funciona esta peculiar dinámica que ha conquistado a miles de usuarios en redes sociales.

La mecánica es sencilla: en cada casilla del tablero se colocan pequeños granos de maíz y Reyna elige su jugada picoteando uno de ellos. El lugar donde come el maíz es la casilla que queda marcada como su movimiento.

"Ahora estoy poniendo los maíces para que mi gallinita pueda jugar con nosotros. Ella es muy relajada y muy mansita", explicó Andrés mientras preparaba la partida.

Lo más sorprendente es que Reyna no solo participa del juego, sino que también espera pacientemente su turno antes de realizar cada movimiento, demostrando un comportamiento que ha llamado la atención de quienes la conocen.

Entre risas, emoción y mucha expectativa, la partida avanzó hasta que ocurrió lo inesperado: Reyna logró vencer a Andrés, desatando la sorpresa de los presentes y confirmando que esta simpática ave tiene talento para algo más que buscar maíz.

Con su tranquilidad, carisma y habilidad para jugar, Reyna se ha ganado el cariño de los internautas y se perfila como una de las mascotas más virales del momento.

Mira la programación en Red Uno Play