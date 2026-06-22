Mercados de La Paz: Kilo de pollo baja hasta Bs 19.50

En la Garita de Lima se registra nuevamente abastecimiento de carne de pollo. El producto llegó desde Cochabamba y Santa Cruz, aunque la demanda sigue siendo alta y las filas comenzaron desde tempranas horas.

Después de más de 52 días de corte de vías y bloqueos que afectaron el abastecimiento de alimentos en La Paz, el precio del kilo de pollo comenzó a bajar tras el desbloqueo de carreteras y la llegada de camiones con el producto desde Cochabamba y Santa Cruz.

En la zona de la Garita de Lima, donde la pasada semana varios puestos lucían vacíos y solo se ofrecían embutidos, este feriado el panorama cambió. Las comerciantes reportaron la llegada de una importante cantidad de pollo y una alta demanda por parte de la población.

El kilo de pollo se comercializa desde Bs 19,50 en una empresa distribuidora, mientras que en otros puntos el precio llega a Bs 22. Aunque todavía no retorna completamente a su costo habitual, la rebaja representa un alivio para las familias que durante varias semanas enfrentaron precios elevados.

De Bs 45 el kilo a Bs 19,50

Durante los días más críticos del bloqueo, el kilo de pollo llegó a costar hasta Bs 45 en algunos centros de abasto. Incluso, algunas familias reportaron que un pollo entero llegó a venderse entre Bs 120 y Bs 140, situación que obligó a muchos consumidores a buscar otras alternativas para su alimentación.

Ahora, tras la habilitación de rutas, un pollo entero se encuentra aproximadamente entre Bs 44 y Bs 45, dependiendo del tamaño y del punto de venta.

Largas filas desde la madrugada

La rebaja del precio generó una alta demanda en la Garita de Lima. Varias personas llegaron desde tempranas horas para poder comprar carne de pollo.

Una de las compradoras señaló que esperaba en la fila desde las 5 de la mañana para adquirir un pollo, reflejando la necesidad de la población de volver a abastecerse de este alimento básico.

En el lugar se observaron largas filas tanto en el punto donde el kilo se vendía a Bs 19,50 como en otro sector donde el precio alcanzaba Bs 22.

Abastecimiento comienza a normalizarse

La llegada de pollo desde Cochabamba y Santa Cruz se da luego del desbloqueo de carreteras, lo que permitió que los camiones con alimentos ingresen nuevamente hacia La Paz y El Alto.

Si bien el abastecimiento muestra una mejora importante, comerciantes y compradores consideran que aún falta llegar a una normalización completa de los precios.

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