La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se vive con intensidad y la pasión por el fútbol comienza a reflejarse en todos los rincones, incluso en las barberías.

A pocas horas del inicio de la máxima cita futbolística, numerosos aficionados acuden a peluquerías y barberías para lucir cortes de cabello inspirados en los jugadores más reconocidos del torneo, convirtiendo sus cabezas en auténticos lienzos deportivos.

En el programa El Mañanero de Cochabamba participaron destacados barberos de Cochabamba y Quillacollo, quienes exhibieron su talento con impresionantes diseños y figuras de futbolistas, despertando la admiración de los presentes.

Con máquinas, navajas y mucha creatividad, los artistas del cabello plasmaron rostros, siluetas y detalles relacionados con las máximas estrellas del fútbol mundial, demostrando que la pasión por este deporte va mucho más allá de las canchas.

Los originales cortes se han convertido en una tendencia entre jóvenes y niños que buscan apoyar a sus selecciones y jugadores favoritos de una forma diferente, llamativa y muy personal.

Así, mientras el mundo espera el pitazo inicial del Mundial 2026, en Cochabamba la emoción ya comenzó a rodar, y también a dibujarse en cada corte de cabello.

Mira la programación en Red Uno Play