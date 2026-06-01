Todavía emocionada por la victoria que la consagró como la gran ganadora de Duelo de Voces, Sarahni Paniagua visitó el programa El Mañanero de Santa Cruz para compartir sus sentimientos después de una de las experiencias más importantes de su carrera artística.

La representante cruceña confesó que el triunfo le genera una mezcla de felicidad y nostalgia al recordar todo el recorrido vivido dentro de la competencia.

"De hecho, me da mucha nostalgia porque recuerdo todo el recorrido que ha sido hermoso. Nos dijeron desde un inicio que viviríamos la vida de un artista con las canciones y el hecho de ayer ganar es como una prueba de todo el esfuerzo y cariño que le tengo a la música", expresó.

Sarahni también aprovechó la entrevista para agradecer a quienes la acompañaron durante el proceso, especialmente a sus mentores y compañeros de camino.

"Lilibeth y Juampi, quiero agradecerles por todo su apoyo, por la amistad y por comprenderme como artista, por todos los consejos y por estar siempre para mí como una familia", señaló.

¿Qué hará con el premio?

Una de las preguntas que más curiosidad generó entre los seguidores del programa fue el destino del premio económico obtenido tras su victoria.

Lejos de pensar en gastos personales, Sarahni aseguró que su prioridad será utilizar esos recursos para fortalecer su futuro profesional.

"Realmente la respuesta honesta es tratar de potenciarlo y tratar de duplicarlo con algunas inversiones y luego poder potenciar mi carrera musical", afirmó.

Sueños que apuntan alto

La nueva campeona también habló sobre sus metas artísticas y los nombres con los que sueña compartir escenario o grabar una canción.

Entre sus referentes nacionales destacó a Lu de la Tower, mientras que en el plano internacional mencionó a varias figuras argentinas que admira profundamente.

"Me encantaría trabajar con Lu de la Tower, es un ejemplo a seguir. Internacionalmente sería un sueño trabajar con artistas como Tini, Emilia Mernes o María Becerra. Mi objetivo es potenciar la voz femenina y crecer junto al talento nacional", comentó.

Una canción con la que muchos se identifican

Durante la entrevista, Sarahni también se refirió a "Tonta", una de las canciones que interpreta y con la que ha logrado conectar emocionalmente con el público.

"'Tonta' es una canción para todos aquellos que nos hemos sentido así cuando hemos creído en alguien. El mensaje es claro para todas esas personas que se enamoraron y fueron traicionadas", explicó.

Una noche que cambió su vida

Sarahni Paniagua fue coronada como la gran ganadora de Duelo de Voces luego de imponerse en la final frente al cochabambino Esteban Garnica, quien también recibió elogios por su desempeño durante toda la temporada.

Tras las últimas presentaciones, el jurado deliberó y finalmente decidió otorgar el máximo reconocimiento a la representante de Santa Cruz, destacando su crecimiento artístico, calidad vocal y conexión con el público.

Ahora, con el título en sus manos y nuevos sueños por cumplir, Sarahni asegura que este triunfo no representa una meta alcanzada, sino el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

Mira la programación en Red Uno Play