Junio arranca con más de 100 puntos de bloqueo: estas son las rutas afectadas

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este 1 de junio más de 100 puntos de bloqueo en diferentes regiones del país. La medida afecta rutas estratégicas, complica los viajes interdepartamentales y genera preocupación por el abastecimiento de productos esenciales.
01/06/2026 9:16
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Quienes tengan previsto viajar por carretera este inicio de junio deberán tomar previsiones. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que existen más de 100 puntos de bloqueo activos en distintas rutas del país, una situación que afecta la transitabilidad y mantiene en alerta a transportistas, comerciantes y pasajeros.
El reporte actualizado de este lunes 1 de junio muestra que los departamentos más afectados son La Paz y Cochabamba, aunque las restricciones también alcanzan importantes tramos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.
¿Qué significa este escenario para los viajeros?
En términos prácticos, los bloqueos están dificultando los desplazamientos entre ciudades y departamentos, provocando:
Demoras prolongadas en los viajes
Suspensión de salidas de buses
Desvíos en algunas rutas
Incremento en los tiempos de transporte
Problemas de abastecimiento
Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier recorrido.
¿Por qué preocupan los bloqueos?
Además de afectar a los pasajeros, las rutas cerradas impactan directamente en el transporte de:
Alimentos
Combustible
Medicamentos
Oxígeno medicinal
Insumos médicos
Mercadería en general
La situación genera preocupación en hospitales, productores, comerciantes y sectores económicos que dependen del flujo constante de productos entre regiones.
Los departamentos más afectados
Según el informe de la ABC, Cochabamba concentra una gran cantidad de puntos bloqueados en sectores como:
Colomi
Sacaba
Vinto
Colcapirhua
Tiquipaya
Independencia
Chimoré
Ivirgarzama
Carretera nueva y antigua hacia Santa Cruz
La Paz también registra numerosos cortes en rutas clave que conectan:
El Alto
Viacha
Patacamaya
Desaguadero
Guaqui
Tiahuanaco
Luribay
En Oruro, Potosí y Santa Cruz también se reportan restricciones en varios tramos estratégicos.
¿Cómo consultar el estado de las carreteras?
La ABC recomienda revisar permanentemente el mapa oficial de transitabilidad antes de salir de viaje.
Los conductores y pasajeros pueden consultar el estado actualizado de las rutas en:
http://www.transitabilidad.abc.gob.bo
Un conflicto que ya impacta la economía
Las medidas de presión comenzaron a inicios de mayo y fueron impulsadas inicialmente por organizaciones sociales, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.
Con el paso de las semanas, otros sectores se sumaron a las movilizaciones, provocando un aumento progresivo de los puntos de bloqueo.
Mientras continúan las protestas, la recomendación de las autoridades es evitar viajes innecesarios, mantenerse informado mediante canales oficiales y planificar con anticipación cualquier desplazamiento por carretera.
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