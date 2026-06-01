Junio arranca con más de 100 puntos de bloqueo: estas son las rutas afectadas

Quienes tengan previsto viajar por carretera este inicio de junio deberán tomar previsiones. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que existen más de 100 puntos de bloqueo activos en distintas rutas del país, una situación que afecta la transitabilidad y mantiene en alerta a transportistas, comerciantes y pasajeros.

El reporte actualizado de este lunes 1 de junio muestra que los departamentos más afectados son La Paz y Cochabamba, aunque las restricciones también alcanzan importantes tramos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.

¿Qué significa este escenario para los viajeros?

En términos prácticos, los bloqueos están dificultando los desplazamientos entre ciudades y departamentos, provocando:

Demoras prolongadas en los viajes

Suspensión de salidas de buses

Desvíos en algunas rutas

Incremento en los tiempos de transporte

Problemas de abastecimiento

Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier recorrido.

¿Por qué preocupan los bloqueos?

Además de afectar a los pasajeros, las rutas cerradas impactan directamente en el transporte de:

Alimentos

Combustible

Medicamentos

Oxígeno medicinal

Insumos médicos

Mercadería en general

La situación genera preocupación en hospitales, productores, comerciantes y sectores económicos que dependen del flujo constante de productos entre regiones.

Los departamentos más afectados

Según el informe de la ABC, Cochabamba concentra una gran cantidad de puntos bloqueados en sectores como:

Colomi

Sacaba

Vinto

Colcapirhua

Tiquipaya

Independencia

Chimoré

Ivirgarzama

Carretera nueva y antigua hacia Santa Cruz

La Paz también registra numerosos cortes en rutas clave que conectan:

El Alto

Viacha

Patacamaya

Desaguadero

Guaqui

Tiahuanaco

Luribay

En Oruro, Potosí y Santa Cruz también se reportan restricciones en varios tramos estratégicos.

¿Cómo consultar el estado de las carreteras?

La ABC recomienda revisar permanentemente el mapa oficial de transitabilidad antes de salir de viaje.

Los conductores y pasajeros pueden consultar el estado actualizado de las rutas en:

http://www.transitabilidad.abc.gob.bo

Un conflicto que ya impacta la economía

Las medidas de presión comenzaron a inicios de mayo y fueron impulsadas inicialmente por organizaciones sociales, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.

Con el paso de las semanas, otros sectores se sumaron a las movilizaciones, provocando un aumento progresivo de los puntos de bloqueo.

Mientras continúan las protestas, la recomendación de las autoridades es evitar viajes innecesarios, mantenerse informado mediante canales oficiales y planificar con anticipación cualquier desplazamiento por carretera.

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