"Es la única vía para salir de la crisis”: Iglesia insiste en una mesa de diálogo pese a rechazo de la COB

El obispo de El Alto, Giovanni Arana, expresó su preocupación por la falta de avances para instalar una mesa de diálogo que permita resolver el conflicto social que mantiene bloqueadas varias rutas del país desde hace más de un mes.

La autoridad eclesiástica afirmó que la Iglesia Católica, junto a la Defensoría del Pueblo, continuará impulsando espacios de acercamiento entre las partes.

Arana señaló que recibieron con “mucha tristeza” la ausencia de los sectores movilizados en la convocatoria al diálogo y remarcó que la única vía para encontrar soluciones concretas y duraderas es la concertación.

“No vamos a escatimar esfuerzos para seguir convocando a este espacio. Creemos que otras vías no son las adecuadas para llegar a soluciones concretas y duraderas”, afirmó.

El obispo explicó que tanto la Iglesia como la Defensoría intentaron durante varias semanas establecer contactos con las organizaciones movilizadas, sosteniendo algunas conversaciones preliminares, aunque sin lograr concretar una reunión formal.

Según afirmó, el Gobierno mostró predisposición para dialogar, pero hasta ahora no se consiguió acordar una fecha y un lugar para instalar la mesa de negociación.

Asimismo, recordó que una de las demandas de los movilizados era dejar sin efecto la orden de aprehensión contra su principal dirigente para que pudiera participar en las conversaciones. Sin embargo, pese a que esa situación fue atendida, los sectores movilizados tampoco aceptaron asistir al diálogo convocado por la Vicepresidencia.

“Nos vemos nuevamente empantanados porque, aún previa a esa exigencia, no han aceptado dialogar”, señaló.

Ante la crisis que afecta principalmente a La Paz y El Alto, con problemas de abastecimiento de alimentos, escasez de combustibles y dificultades en el sistema de salud, Arana pidió a los actores involucrados escuchar el reclamo de la población.

“Miles de familias están sufriendo las consecuencias directas de este conflicto sin tener responsabilidad en él”, afirmó.

Finalmente, el obispo exhortó tanto al Gobierno como a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y evitar cualquier escenario de confrontación. También pidió a la ciudadanía mantener la esperanza y no recurrir a la violencia, al considerar que el entendimiento es el único camino para superar la crisis.

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