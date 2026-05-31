Vicepresidencia suspende jornada de diálogo prevista para este domingo en La Paz

La Vicepresidencia del Estado y Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional informó este 30 de mayo de 2026 la suspensión de la jornada de diálogo prevista para el domingo 31 de mayo en el Seminario San Jerónimo, en la ciudad de La Paz.

Según el comunicado oficial, la decisión busca garantizar mejores condiciones para una participación más amplia de los actores convocados. También se toma en cuenta la suspensión del ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), previsto para este sábado en El Alto.

En el documento, la Vicepresidencia del Estado de Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, junto a la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, reiteraron su disposición de seguir impulsando espacios de diálogo y concertación para contribuir a la pacificación del país.

El comunicado oficial

La suspensión del encuentro ocurre en un contexto de alta conflictividad social. Bolivia cumple 31 días de protestas y bloqueos de carreteras a nivel nacional, con más de 90 puntos de corte activos en al menos seis departamentos.

Estas medidas de presión, iniciadas el 1 de mayo, ya generan una grave crisis de desabastecimiento de alimentos y combustibles en varias ciudades del país.

De acuerdo con reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se mantienen cierres en las principales rutas del territorio nacional, con mayor impacto en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro.

Mientras los sectores movilizados sostienen sus demandas políticas y sociales, el Gobierno intenta contener la crisis mediante la instalación de mesas de diálogo, que por ahora quedan en pausa tras la suspensión de la convocatoria prevista para este fin de semana.

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