Alcaldes, mineros y vecinos liberan bloqueos en la carretera hacia los Yungas

Mineros, autoridades municipales y vecinos de la región de los Yungas procedieron este sábado al desbloqueo de la carretera que conecta con la ciudad de La Paz, tras más de un mes de interrupciones que, según denunciaron, provocaron desabastecimiento y afectaciones económicas.

La medida fue impulsada por representantes de los municipios de Mapiri, Guanay, Caranavi, Teoponte y Tipuani, quienes previamente conformaron una comitiva para trasladarse hasta los puntos de bloqueo instalados en la comunidad 2 de Agosto.

Foto: Redes Sociales Cristel Caranavi

“Estamos desbloqueando. No podemos aguantar más de un mes de bloqueo; tenemos que meterle mano, no hay de otra. Da rabia y bronca que unas cuantas personas hagan lo que les da la gana”, manifestó el alcalde de Guanay, Antonio Masco.

De acuerdo con información de la Agencia Boliviana de Información (ABI), las autoridades municipales expresaron su preocupación por la escasez de productos de la canasta familiar y las dificultades para el abastecimiento de combustibles y otros insumos básicos.

Mineros, dirigentes vecinales y organizaciones sociales participaron en las tareas de despeje de la vía para permitir el paso de vehículos que permanecían varados desde hace semanas.

Los alcaldes de los municipios involucrados reiteraron la necesidad de encontrar una solución concertada al conflicto para evitar mayores perjuicios a la población y garantizar la normal provisión de alimentos y servicios en el norte paceño.

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