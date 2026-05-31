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35 camiones de pollo permanecen varados por los bloqueos en Cochabamba

La producción avícola no puede llegar a los mercados de Cochabamba debido a los cortes de ruta. El sector advierte pérdidas económicas y riesgo de desabastecimiento. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/05/2026 20:21

Agregar Reduno en
35 camiones de pollo permanecen varados en Vacas por los bloqueos y crece la preocupación por el abastecimiento
Cochabamba, bolivia

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Al menos 35 camiones cargados con pollo permanecen varados en el municipio de Vacas, Cochabamba, debido a los bloqueos instalados en diferentes carreteras del país, una situación que genera preocupación por el abastecimiento de alimentos y las pérdidas para el sector productivo.

Los vehículos se encuentran detenidos sin posibilidad de continuar su recorrido hacia la capital cochabambina. Junto a los camiones de pollo también permanecen retenidos algunos cargamentos de verduras y frutillas.

La situación afecta principalmente a los productores avícolas, ya que el pollo es un alimento de alta demanda y su distribución depende de una logística constante para llegar a los centros de abastecimiento y mercados.

Desde el sector agropecuario advirtieron que la prolongación de los bloqueos podría generar dificultades en el suministro del producto, además de incrementar los costos para productores y transportistas que permanecen detenidos en carretera.

Ante este panorama, los productores piden una pronta solución al conflicto para restablecer la circulación en las carreteras y evitar mayores afectaciones al abastecimiento de alimentos en Cochabamba.

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