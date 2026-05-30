Entre fútbol y tradición; Tremendazos compartieron en la final de la Champions

Entre fútbol, amistad y tradición, la comparsa coronadora del Carnaval Cruceño 2027, Tremendazos, reunió a comparseros y amigos en la segunda edición de la transmisión de la final de la UEFA Champions League.

El evento sirvió también para fortalecer los lazos entre agrupaciones carnavaleras y proyectar las actividades rumbo a la fiesta grande de Santa Cruz.

El presidente de Tremendazos, Alejandro Sanguino, destacó la importancia de este encuentro que congregó a comparsas tradicionales.

"Estamos muy contentos. Bienvenidos a la segunda edición de la final de la Champions organizada por el bloque coronador. Nosotros, Los Tremendazos, coronadores 2027, estamos muy felices de que se vuelva a repetir este evento de la mano de todos estos amigos que nos conocemos hace muchos años", manifestó Sanguino.

Sanguino también resaltó el crecimiento del bloque coronador, que pasó de seis a nueve comparsas y que actualmente reúne a agrupaciones que asumirán la coronación del Carnaval hasta el año 2036.

Además, Los Tremendazos adelantaron que el próximo gran evento será la proclamación de la reina del Carnaval Cruceño 2027, prevista para la primera semana de septiembre, con lo que comenzarán oficialmente las actividades rumbo a la fiesta grande de Santa Cruz.

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