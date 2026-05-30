Viceministerio rechaza avasallamiento en Santa Rita y pide respeto a la ley

El conflicto por la propiedad productiva Santa Rita, ubicada en la zona de Guarayos, Santa Cruz, volvió a escalar tras registrarse un nuevo avasallamiento violento dentro del predio. Se trata del quinto episodio de este tipo en apenas dos años, según denunciaron los propietarios.

A través de un comunicado oficial, el Viceministerio de Tierras expresó su rechazo a lo ocurrido y condenó los hechos registrados en la hacienda. La institución reafirmó su compromiso con la legalidad, la seguridad jurídica y la defensa del derecho propietario en el país.

De acuerdo con la denuncia de Melisa Barba, los ocupantes ingresaron durante la madrugada presuntamente desde la propiedad vecina Santagro. Los encapuchados habrían amenazado a los operarios y obligado a paralizar la maquinaria que realizaba trabajos de preparación del suelo para la campaña agrícola de invierno 2026.

El abogado de los propietarios, Álvaro La Torre, informó que más de 50 personas encapuchadas y armadas ingresaron al predio y agredieron a trabajadores. Según indicó, la propiedad continúa tomada y las actividades permanecen paralizadas.

La defensa legal señaló que los trabajadores fueron maltratados y permanecen cerca del campamento mientras continúa la ocupación. Además, aseguró que se identificó el punto por el que habrían ingresado los avasalladores, a través de un puente conectado con el predio Santagro.

La Torre advirtió que el hecho pone en riesgo la producción agrícola de la zona. Actualmente, en Santa Rita existen 50 hectáreas de trigo ya sembradas y otras 4.000 hectáreas destinadas a la producción de soya. Según explicó, parte de esa producción estaba destinada al abastecimiento del mercado interno, especialmente en un contexto donde Bolivia registra déficit en la producción de trigo.

“Es realmente urgente e imprescindible que la Policía y la Fiscalía actúen. Pedimos firmeza y respeto a la ley. La ley se cumple, no se discute”, manifestó el abogado, quien además solicitó la aprehensión de los presuntos cabecillas, señalando que serían los mismos involucrados en los anteriores avasallamientos.

Tras conocerse la denuncia, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, también pidió la intervención inmediata de las autoridades nacionales. La autoridad informó que sostuvo comunicación con los propietarios afectados, quienes le manifestaron que no es la primera vez que enfrentan este tipo de hechos.

El gobernador remarcó que los conflictos vinculados a la tenencia de tierras deben resolverse por la vía legal y no mediante acciones de hecho que agravan la tensión y provocan perjuicios económicos y sociales.



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