"La ley se cumple, no se discute": Hacienda Santa Rita continúa asediada por encapuchados

El predio agropecuario Santa Rita, ubicado en Guarayos del departamento de Santa Cruz continúa tomado de forma ilegal por más de 50 encapuchados armados que ingresaron en motocicletas de gran cilindrada, repitiendo el mismo modus operandi violento de las anteriores invasiones, de acuerdo a lo que indica la defensa legal de los propietarios del predio. Asimismo denunciaron que los agresores atacaron físicamente a los operarios de campo y establecieron un cerco hostil muy cerca del campamento principal de la propiedad.

Identificación del acceso y la autoría del ataque

El abogado del predio, Álvaro LaTorre, reveló que lograron ubicar la infraestructura clandestina utilizada por los invasores para consolidar este quinto asalto en dos años.

“Está tomado por los Interculturales; ya hemos encontrado el puente por el que entraron desde la propiedad Santagro”, detalló el jurista al confirmar el maltrato hacia el personal civil y la total paralización de las actividades agrícolas.

La toma violenta desarticula por completo la planificación de la campaña de invierno, poniendo en riesgo inminente la siembra de 4.000 hectáreas de soya y afectando de forma directa 50 hectáreas de trigo. “En esta campaña el propietario iba a sembrar trigo; Bolivia es deficitaria en la producción de trigo, así que todo el trigo iba para la producción nacional”, enfatizó el abogado sobre el daño a la seguridad alimentaria.

Foto: Red Uno.

Exigencia de firmeza institucional ante el delito

Ante este escenario de vulnerabilidad productiva, la parte afectada exhortó a las fuerzas del orden y a los operadores de justicia a actuar con la máxima severidad penal sin dar margen a dilaciones. “Es realmente urgente e imprescindible que la Policía y la Fiscalía actúen; pedimos firmeza y respeto a la ley, la ley se cumple, no se discute”, sentenció la defensa legal.

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