COB convoca a un nuevo ampliado nacional de emergencia en La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) realizará este domingo 31 de mayo un Ampliado Nacional de Emergencia en la ciudad de La Paz, luego de que la reunión prevista inicialmente para este sábado fuera suspendida por razones de seguridad.

A través de una nueva convocatoria, el Comité Ejecutivo Nacional de la COB llamó a organizaciones afiliadas y no afiliadas, federaciones, confederaciones, juntas vecinales, sectores del transporte y organizaciones sociales de todo el país a participar del encuentro programado para las 09:00 en instalaciones de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, en la zona de Miraflores.

Convocatoria publicada por la Central Obrera Boliviana en sus redes sociales.

La reprogramación del ampliado se produce después de que la organización matriz de los trabajadores bolivianos anunciara la suspensión de la reunión convocada para este sábado. Mediante un comunicado, la COB explicó que la decisión fue asumida por razones de seguridad, con el fin de resguardar la integridad de los dirigentes y las bases movilizadas.

De acuerdo con la convocatoria, durante el ampliado se abordará el análisis de la coyuntura actual del país, además de otros temas relacionados con la situación política y social que atraviesa Bolivia.

La organización también informó que los asistentes deberán presentar su acreditación en hoja membretada y que se permitirá el ingreso de hasta tres representantes por organización.

El encuentro se desarrollará en medio de un escenario marcado por conflictos sociales, movilizaciones y bloqueos que ya cumplen 30 días en distintas regiones del país.

Se espera que al concluir la reunión la COB emita resoluciones y determinaciones sobre los temas abordados durante el ampliado nacional.

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